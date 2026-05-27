U rijalitiju "Elita" nastao je opšti haos kada su na videlo isplivale šokantne tajne iz prošlosti. Dušica Đokić odlučila je da stane na put nagađanjima, te je javno progovorila o svom radu u Makedoniji, ali i iznela frapantne detalje o ćerkama Milosave Pravilović.

Domaćini radio emisije u "Eliti", Filip Đukić i Bora Santana, ugostili su Milosavu i Vanju Prodanović, a Milosava je pred svima iznela teške tvrdnje na račun Dušice.

- Nisam rekla da je radila tamo, da je igrala oko šipke, a kao što imam informaciju da je bila u Tetovu, tako imam i da je bi**ksualka - izjavila je Milosava i izazvala opštu pometnju.

Vidno isprovocirana, Dušica je rešila da otvori karte i prizna sve o svom boravku u Tetovu, ističući da žali što odmah nije priznala da je tamo "đuskala", jer su zadrugari od toga napravili katastrofu.

Kako bi odbranila sebe, ona je odmah "udarila" tamo gde najviše boli i iznela prljav veš o Milosavinim ćerkama, Olji i Aleksandri.

Dušica Đokić

- Ja sam tamo prvo upoznala Olju, a drugi put Aleksandru. Momak sa kojim je Olja bila nije momak nego stariji. Aleksandra je za rođendan dobila zlatnu ogrlicu na kojoj piše ime njene ćerke - otkrila je Dušica i dodala da joj je jedina poenta u noćnim klubovima bilo igranje kako bi "uzela što više love" i da je retko sedela sa gostima.

Na Borino direktno pitanje šta ju je najviše potreslo - navodi o "masažama sa završnicom" ili to što je nazivaju bi**ksualkom, Dušica je šokirala sve prisutne priznanjem, ali se i žestoko odbranila.

- Ja sam se poljubila sa devojkom. Da li neko može da me pusti da kažem i da demantujem da sam k****tina i dr**etina? Svako može da ode u klub i to da proveri. Uzmite tamo ples i vidite da li tamo ima pipkanja - odbrusila je Dušica, braneći svoj obraz pred svima.

Janjuš tvrdi: "Kamere u tim sobicama sve snimaju"

Janjuš je, inače, nedavno šokirao sve opisom posebnih usluga koje se nude klijentima u pomenutom lokalu u Tetovu.

- Tu ne možeš da pipaš za odnos, ako hoćeš da izabereš tu devojku imaju posebne sobice, košta sto eura sa paravanom i ima kamera. Ti sedneš tu, kao telefonska govornica, i tu se hvataš, ali nema odnosa. Par njih ga je stavilo na kvarno ali je posle obezbeđenje to videlo - istakao je on.

