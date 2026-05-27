Slušaj vest

Turbulentan odnos bivših partnera Anastasije Brčić i Bore Santane u rijalitiju "Elita" dostigao je tačku ključanja.

Nakon iznošenja teških optužbi o tajnim intimnim odnosima i nervnog sloma koji je usledio, oglasio se Anastasijin blizak prijatelj Ognjen, koji je demantovao sve navode, brutalno zapretio Bori Santani i u celu priču umešao Uroša Stanića.

Mesecima unazad, boravak Anastasije Brčić i Bore Santane u "Eliti" obeležen je neprestanim tenzijama, uvredama i međusobnim optužbama. Poslednjih dana situacija je dodatno eskalirala, te su zbog haosa koji priređuju morali da reaguju i pripadnici obezbeđenja koji su trčali za njima po imanju.

1/7 Vidi galeriju Bora Santana Foto: Printscreen

Do novog karambola došlo je kada je Bora optužio Anastasiju da su u rijalitiju imali seksualne odnose koje su krili, preteći da će sada svi saznati detalje. Tokom ovog sukoba, Anastasija je doživela nervni slom, dok je Bora javno pozivao na njeno zatvaranje u ludnicu nazivajući je "klošarom".

Ognjenovo obećanje "pakla" i oštra kritika Anastasiji

Izrevoltiran Borinim navodima i ponašanjem, za medije se oglasio Anastasijin drug Ognjen. On je oštro negirao da je bilo kakvih intimnih odnosa između Bore i Anastasije, nagoveštavajući da Boru umesto letovanja očekuje "pakao" i razvlačenje po sudovima.

Osim što je najavio da Santanu čeka nezapamćeno raskrinkavanje, Ognjen je šokirao javnost implicirajući da je Bora imao intimne odnose sa drugim učesnikom, Urošem Stanićem. Ipak, on nije štedeo ni svoju prijateljicu, istakavši da se ne slaže sa njenim trenutnim ponašanjem u rijalitiju.

Ognjen je povodom Borinih optužbi javno zapretio i izneo šokantne tvrdnje:

"Možda je bilo se**a, ali sa Urošem! Nikako da prestane sa boleštinama. Dobiće povratnu! Uslediće mu raskrinkavanje kakvo dugo nije viđeno na portalu! S**sa bilo nije, sve pomno pratim."

1/16 Vidi galeriju Uroš Stanić Foto: Boba Nikolić

Pored osude upućene Bori, Anastasijin drug se direktno obratio i njoj, oštro je kritikujući:

"Da se zna da ni njene reči nisu baš na svom mestu niti ja podržavam onakve reči i ona treba da se smiri i da malo shvati gde je došla! I da se to sve snima i da je gledaju milioni i da pazi šta priča."

Kurir.rs/Pink.rs