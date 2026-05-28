Ivana Pavković i Petar Mitić važili su za jedan od najskladnijih pevačkih parova, a nedavno su se našli u centru skandala zbog Petrove nepromišljene izjave u emisiji "Amidži šou" na temu prevare. Supružnici su izgladili odnose, a sada su podelili fotografiju koja je privukla veliku pažnju javnosti.

Ivana i Petar su pozirali zagrljeni u ogledalu. Pevač je bio bez majice, dok je pevačica na sebi imala bikini i bademantil.

U prvi plan su došli Petrovi mišići kao i Ivanine zategnute noge. Oni su dobili mnoštvo komplimenata kako zbog izgleda tako i zbog toga što i nakon toliko godina deluju zaljubljeno kao prvog dana.

"Ja bih nju pre prevario"

Podsetimo, neprijatna situacija se dogodila kada su u emisiji "Amidži šou" gosti igrali igricu "Ko bi pre", a prvo pitanje bilo je: "Ko bi pre prevario partnera?"

Petar Mitić je podigao tablicu "JA", dok je Ivana podigla "ON".

- Neko nepisano pravilo - rekla je Ivana Pavković, a onda je Petar Mitić objasnio zašto je dao taj odgovor.

- Zato što moram da budem žrtva ovog braka i da budem džentlmen. Da kažem da je moja supruga velika domaćica, da je jako patrijarhalna, da je jako fina, da me mnogo voli i da me možda više voli nego ja nju - istakao je pevač, a njegov odgovor šokirao je sve.

- Ovo je baš glupo što si rekao - reagovala je na to Ivana Pavković.

- Ovo nije trebalo... - rekla je Luna Đogani.

- Pokušavam samo nekako da te branim, da se izvučemo - rekao je na to Petar Mitić, a Tea Tairović je prevrnula očima.

"Ili ga ubij ili se razvedi"

Nakon incidenta, Ivana i Petar su govorili o reakciji javnosti.

- U ovim godinama sad paziti šta ćeš da kažeš mislim da je glupo pa makar se desilo ovo što se desilo. A desilo se da ispadoh najgori u Srbiji, kao da sam ubio čoveka. Ako neko treba da prihvati žrtvu i neki linč, neka budem ja. Mnogo sam spremniji da to budem ja jer je Ivanu to sve mnogo više pogodilo, to je činjenica.

- Moja je isto reakcija bila: "Baš je glupo to što si rekao", zato što sam znala šta će sve da ispadne. Veruj mi bilo mi je smešno koju su ljudi sebi slobodu dali da nam privatno na mrežama šalju poruke šta treba da uradimo, kako sada ja da se postavim - rekla je Ivana za Blic, dok Petar kroz šalu dodao: