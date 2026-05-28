Pevačica Svetlana Ceca Ražnatović prisetila se perioda iz prošlosti koji je provela u kućnom zatvoru. Naime, pevač Nebojša Vojvodić joj je poklonio dres.

- Ceki, samo pre nego što sednem, ja sam predsednik jednog kluba u Subotici, evo ga "Ceca broj 1" dres - rekao je on.

Ovaj sportski poklon podstakao je Cecu da se osvrne na svoj raniji, neslavni angažman u fudbalu.

Nebojša Vojvodić Foto: Printscree Instagram

- Hvala ti puno, dobila sam svoje ime. Ja sam imala divno iskustvo u fudbalu. Oteli su mi milion i po i dali mi nanogicu. Predivna iskustva imam, nisam prestala da volim fudbal - rekla je Ceca u svojoj emisiji.

Shvativši da je dotakao osetljivu temu, Nebojša se odmah izvinio.

- Izvini što sam te podsetio na to.

Ceca o danima u kućnom pritvoru

Svetlana Ražnatović jednom prilikom je progovorila o osam meseci koje je provela sa nanogicom za elektronski nadzor u svojoj kući u Ljutice Bogdana.

- Za to vreme, u medijima su izlazili naučno-fantastični tekstovi o mom kućnom zatvoru. Nismo imale brojne pogodnosti koje su nam po zakonu sledovale. Naše kretanje je bilo ograničeno na minimum, a Lidija je trebalo da, zbog dvogodišnjeg sina, ima mogućnost da dva sata dnevno bude van kuće, ali su joj to uskratili. Nije tačno da smo bile privilegovane, bile smo u lošijoj poziciji od drugih koji su dobili nanogicu - rekla je Ceca za "Informer".

- Kretanje po kući bilo mi je izuzetno ograničeno, nisam mogla da uđem u kuhinju, da ispratim goste, da idem u bilo koju sobu osim dnevne. Do kreveta sam morala da hodam ravnom linijom - rekla je ona.

Ceca je 2011. dobila nanogicu za elektronski nadzor i u kućnom pritvoru je provela osam meseci. Ona se nagodila sa tužilaštvom i priznala da je protivpravno prisvajala novac od transfera fudbalera FK "Obilić", a u kaznu joj je uračunato i vreme provedeno u pritvoru u vreme trajanja akcije "Sablja" osam godina ranije.