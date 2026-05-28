Kristijan Golubović i Kristina Spalević, pomirili su se nakon burnog raskida i „zakopali su ratne sekire” zarad dobrobiti svojih naslednika. Njih dvoje su krstili naslednike Kirila i Konstantina pod Ostrogom.

Iako su svi mislili da je par dao sebi još jednu šansu njih dvoje su se pomirili prijateljski. O tome svedoči i Kristinina objava.

- Sama sebi i rame za plakanje i oslonac i razlog da ustanem - bila je njena poruka.

Kristina je nakon krštenja sinova poručila da ništa u životu nije savršeno, ali da su deca najvažnija.

- Danas smo krstili sinove, Kirila i Konstantina. Nije bilo savršeno. Bilo je umora, tenzije, emocija, nesporazuma, hiljadu misli u glavi i još više stvari na srcu. Ali bilo je nešto mnogo veće od svega toga. U tom trenutku sam shvatila da postoje stvari koje su jače od ljudskog haosa, ega, rasprava”, napisala je Kristina i dodala: „Dok sam ih gledala, male i nevine, imala sam osećaj da je sve stalo na sekund. Da više nije važno ko je bio u pravu... Danas znam da je najveća stvar na svetu trenutak kada stojiš pored svoje dece i osećaš da bi dao ceo sebe samo da oni budu dobro”.

Pre ovog pomirenja, odnos između Kristijana i Kristine prolazio je kroz izuzetno krizni period prepun nesuglasica. Tokom njihovog razlaza, Kristijan je tvrdio da je javnost imala pogrešnu sliku o dešavanjima i da on tada nije imao apsolutno nikakav kontakt sa svojom porodicom.

Pao sam na pod, ali sam ustao

Govoreći tada o razlazu i dubokim ožiljcima njihovog odnosa, Kristijan je izjavio:

- Moram da kažem da nije bilo iskrenosti u javnosti, ja sam ispao nasilnik, i dobio sam udarac, pao na pod ali sam ustao. Nisam ni u kakvim odnosima ni sa njom ni sa decom, iskreno bolje da nemamo kontakt i nadam se da će oni shvatiti jednog dana kada odrastu, ko je ko. Ja sam se za svoju porodicu borio jako, dao sam sve od sebe, ali izgleda nismo znali da se ponašamo... smatram da je moglo sve da se ispravi, mada su dublji ožiljci našeg razdora”.