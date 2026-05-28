Dešavanja u rijalitiju Elita i dalje privlače ogromnu pažnju javnosti, a u centru najnovije drame našla se Stanija Dobrojević, koja je ponovo uzburkala atmosferu.

Foto: Printscreen/Pink

Starleta je pred kamerama odlučila da otvori dušu i u emotivnom obraćanju javno se obratila Mevlidi, majci svog bivšeg partnera Asmina Durdžića.

Iako je nakon njihovog burnog raskida situacija išla nizbrdo, Stanija je uverena da su emocije između nje i nesuđene svekrve i dalje veoma jake, te je odlučila da ignoriše sve što je do sada izrečeno u javnosti.

"To nema veze sa mozgom! Izgovara to da me uništi ili diskvalifikuje. Taj snimak je spontano nastao. Rekao mi je da kad izađe da ću biti najponosnija i da pravimo bebu. On dobro zna ko sam i šta sam, da moje slike nemaju veze sa mnom. On jeste zbog tih slika došao da se zabavi u Majami, pa se zaljubio“

Obratila se Mevlidi

Nakon što se osvrnula na početak romanse i planove sa Asminom, Stanija je uputila i jasnu, emotivnu poruku njegovoj majci, ističući da ljubav između njih dve i dalje postoji:

"Mevlida zna koliko je on mene voleo. Nikad ga u životu nisu videli srećnijim! Znam da me ta žena voli, a volim i ja nju, bez obzira na sve što se izdešavalo sa Asminom!“.

Mevlidi oplela po Maji

Mevlida Durdžić, majka aktuelnog učesnika rijalitija "Zadruge 9 Elite" Asmina Durdžića, prekinula je ćutanje i bez dlake na jeziku prokomentarisala turbulentna dešavanja čiji je glavni akter upravo njen sin.

Iako je Maja Marinković nedavno proslavila rođendan, od Asminove porodice nije stigla nikakva čestitka, a Mevlida je sada otkrila i pravi razlog za to.

- To je jednostavno rečeno, ono njeno ponašanje prema Asminu Durdždiću, bilo bi stvarno suvišno da sam ja bilo šta poslala. Ja devojku ne poznajem, ništa konkretno mi nije rekla. Ne bi bilo lepo da sam ja njoj išta poslala jer ne znam da li su stvarno zajedno i šta je taj njihov odnos.