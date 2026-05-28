Pevačica je sa Branimirom Banjcem iz najveće ljubavi dobila ćerku Nikoletu.

Ovo je Vesnin suprug

Jednom prilikom Vesna je govorila o suprugu i otkrila šta je tajna njene srećne zajednice koja traje decenijama.

- Mi smo totalno različiti, ne mislim to u smislu da smo na ratnoj nozi, već u pojmanju. Sve što je meni jako važno, on to nikada nije gušio kod mene - izjavila je tada Vendi.

"Intima nije za publiku"

Nedavno je Vukelićeva priznala zašto retko u javnosti govori o suprugu i porodici.

- Krijem ga jer mi je neumesno da se priča o privatnom životu, ja ne pričam ni o mojoj ćerki. Evo pogledajte Čolu, on ne želi svoju ženu da eksponira. Intima nije za publiku. To je segment mene koji ne pripada javnosti - rekla je Vendi za "Hype".

Lepotica

Ćerka pevačice i fudbalera izrasla je u pravu lepoticu.

- Moja ćerka je zapravo moj proizvod. Da bih je zaštitila od svega, jer je ona jedna visokoumna devojčica, ja sam je sa tri i po godine dala da trenira tenis. Ona je sada teniski sudija i trenutno je na ekonomskom fakultetu, državnom - ispričala je Vendi jednom prilikom i dodala:

- Nije želela tu praznu afirmaciju jer to silovanje društvenih mreža, ja uvek mogu da je proguram da se bavi bilo kojim javnim poslom, ali to je za mene utopija! Na taj način se dete servira kao praseća glava.