Slušaj vest

Koliko lepota može biti blagoslov, toliko može biti i prokletstvo - ovo je na svojoj koži posebno osetila nekadašnja mis Jugoslavije Suzana Žunić, čiju nesreću u ljubavi neki i danas pamte.

Foto: Pritnscreen

Lepotica je privlačila svu pažnju gde god da se našla, mnogima je bila tiha patnja, a u kog god poznatog muškarca da je bila ludo zaljubljena, on bi je javno prevario.

Na primer, perspektivni hrvatski fudbaler Igor Štimac želeo je po svaku cenu da da je ima. Ludovao je za njom dugo. Samo godinu dana pre nego što je Suzana proglašena za Mis Jugoslavije, on doneo zlato na Svetskom prvenstvu u Čileu. Kako su oboje bili pozivani na najznačajnije prijeme u zemlji, kao ponos nacije, nije prošlo mnogo vremena pre nego što su se sreli i otpočeli romansu o kojoj se nadugo i naširoko pisalo u medijima.

Brak koji je usledio ubrzo zatim i trajao narednih 19 godina mnogima je delovao kao ideal sreće! Imali su sve - uspeh, lepotu, popularnost, poštovanje u društvu...

Bio u emotivnoj vezi sa pevačicom

1/4 Vidi galeriju Suzana Žunić bila je proglašena najlepšom ženom Jugoslavije 1988. godine kada je i odnela titulu misice, te je po tome najviše ostala upamćena. Foto: Youtube Screenshot, Pritnscreen

Međutim, Žunićeva je iza maske srećne žene krila duboko nezadovoljstvo prouzrokovano konstantnim prevarama. Naime, njen muž iznova i iznova polazio bi u nove "osvajačke pohode". Misice, glumice, pevačice... Nije bilo ni važno. O njegovim brojnim aferama se nikada nije glasno govorilo. Ipak, bile su javna tajna, a samim tim Suzana je bila predmet podsmeha.

Sve ono što je tada isplivalo u javnost, bila je poslednja kap koja je prelila čašu, tako da je Suzana nakon dve decenije nepoštovanja od strane supruga i podsmeha od strane društva, odlučila da ga napusti.

1/7 Vidi galeriju Igor Štimac Foto: Profimedia, Pritnscreen, Tanjug

Lepotici je trebalo mnogo vremena da se oporavi, posebno zato što je preko svega još i pala u depresiju. 2015. godine udala za trenera šibenskog košarkaškog kluba Damira Milačića, posle šest godina zabavljavanja.

Iz braka sa Štimcem ima sina Luku i ćerke Miju i Deu.