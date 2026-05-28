Čekanju je došao kraj, još jedno veliko ime iz čuvene prve petorke Južnog vetra stiže na Tašmajdan 27. juna.

Od trenutka kada je najavljen veliki koncert Južnog vetra 27. juna na Tašmajdanu, jedno pitanje neprestano se ponavljalo na društvenim mrežama — da li će nastupiti i Mile Kitić? Upravo su komentari publike i fanova pokazali koliko ljudi žele da vide jednog od najvažnijih pevača zlatne ere Južnog vetra na istoj bini sa legendama koje su obeležile domaću muziku.

Sada je stigla potvrda koja je obradovala mnoge — Mile Kitić biće deo velikog spektakla na Tašmajdanu.

Uz Draganu Mirković, Sinana Sakića, Kemala Malovčića i Šemsu Suljaković, Mile Kitić je osamdesetih godina harao estradom kao član prve i najpoznatije postave Južnog vetra.

Bio je jedan od pevača čije su pesme obeležile generacije, a hitovi koje je snimio u tom periodu i danas se pevaju istim žarom kao nekada.

„Hej, vi hitri dani“, „Čaša ljubavi“, „Ja neću ljepšu“, „Hej živote, hej sudbino“, „Istinu ti u očima čitam“, „Mogao sam biti car, „Svi kockari gube sve“, „Vuk samotnjak“ samo su neke od pesama koje su Mileta Kitića učinile jednom od najvećih folk zvezda na Balkanu.

Njegove numere decenijama su nezaobilazni deo veselja, kafana, proslava i trenutaka uz koje su odrastale mnoge generacije.

Mile se sada obratio publici i pozvao fanove da zajedno uživaju u večeri posvećenoj Južnom vetru.

„Dragi ljudi, raduje me što ćemo se družiti 27. juna na Tašmajdanu. Da zajedno uživamo u pesmama Južnog vetra. Vaš Mile Kitić“, poručio je pevač.

Mile je tokom godina u brojnim intervjuima isticao koliko mu je period proveden u Južnom vetru bio važan za karijeru i život.

Upravo tada se, kako je često govorio, muzički izgradio, etablirao i postavio na sam vrh estradne scene, gde se i danas, posle više od četiri decenije karijere, nalazi zahvaljujući velikim hitovima, vernoj publici i pesmama koje ne prolaze.

Nema sumnje da će publika upravo uz njegove hitove napraviti jednu od najboljih atmosfera večeri, dok će Tašmajdan 27. juna postati mesto susreta nostalgije, emocije i muzike koja traje decenijama.

Organizatori su najavili da će u narednim danima biti otkrivena još neka velika imena koja će nastupiti na spektaklu, dok se karte za koncert prodaju munjevitom brzinom.

Karte možete kupiti putem sajta: efinity.rs.

Ili fizički na mestima: Blagajna Beogradske Arene, Blagajna Dom Omladine, Blagajna Sava Centra, kao i na više od 1000 prodajnih mesta „Moj kiosk“.