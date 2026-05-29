Slušaj vest

Ana Bekuta još jednom je pokazala da ume da uživa u životu punim plućima, ali i da sa stilom privuče pažnju gde god da se pojavi. Popularna pevačica prethodnih dana boravila je u Nemačkoj, gde je zajedno s bliskom prijateljicom i unukom prisustvovala prestižnim konjičkim trkama.

Zabavno joj

1/5 Vidi galeriju Ana Bekuta voli životinje Foto: Privatna arhiva

Uvek u trendu

Poznata po eleganciji i prefinjenom ukusu, Ana je i ovog puta opravdala epitet prave dame. Za ovu priliku odabrala je sofisticiranu kombinaciju u kojoj je dominirao elegantni šešir, modni detalj koji je čitavom izgledu dao posebnu notu glamura i otmenosti. Već na prvi pogled moglo se primetiti da je muzička zvezda bila odlično raspoložena, a osmeh gotovo da nije skidala s lica tokom čitavog dana. Dok su konji galopirali stazom, Ana je s velikim interesovanjem pratila svaku trku, bodrila favorite i sa oduševljenjem komentarisala atmosferu koja vlada na ovakvim događajima.

Ljubitelji konjičkog sporta došli su iz različitih krajeva Evrope, a među njima se odlično snašla i folk zvezda, koja nije krila koliko je fascinirana ovim sportom.

Svetski nivo

Prema rečima izvora koji nam je dostavio fotografije, Ana je bila veoma raspoložena, nasmejana i opuštena. Društvo prijateljice i unuke dodatno je upotpunilo njen dan, pa je bilo jasno da joj je vreme provedeno s porodicom i dragim ljudima najvažnije. Posebnu pažnju privukao je odnos koji ima sa unukom, kojoj je s velikim uzbuđenjem objašnjavala detalje vezane za trke i konje, dok su zajedno pratili dešavanja na hipodromu.

Iako je publika navikla da je viđa na velikim scenama i koncertima, ovaj put je pokazala svoju drugačiju stranu - damu koja zna da uživa u sofisticiranim događajima, sportu i kvalitetno provedenom vremenu s najbližima. Upravo zato mnogi su zaključili da Ani ovakvi trenuci i te kako prijaju.