VOJAŽ ISPRED ZGRADE S DECOM TAPKAO SLIČICE! Treper uhvaćen u blokovima u neočekivanom izdanju, fotke će vas oduševiti (PAPARACO)
Mihajlo Veruović Vojaž jednim postupkom pokazao je da, uprkos popularnosti, nije zaboravio kraj iz kog je potekao.
Naš paparaco uslikao je mladog izvođača pre nekoliko dana u novobeogradskim blokovima, gde je odrastao, i to u potpuno opuštenom izdanju, daleko od reflektora, nastupa i luksuznih automobila na koje smo navikli kada su poznate ličnosti u pitanju.
Vojaž je vreme provodio s decom iz kraja, tapkajući sličica na stepeništu ispred zgrade, baš kao kad je i sam bio klinac.
Treper je bio u vrlo opuštenom, modernom autfitu, nosio je široke braon pantalone i majicu na bretele, koja je isticala njegov lični stil. Posebno je bila upečatljiva i njegova masivna ogrlica u reperskom fazonu, koju u poslednje vreme ne skida s vrata.
Čim se pojavio u blokovima, klinci iz kraja odmah su ga prepoznali i okupili se oko njega. Međutim, umesto da se samo fotografiše s njima, on je odmah seo na stepenice ispred zgrade i pridružio se igri. U rukama su se našle dobro poznate sličice, a atmosfera je u jednom trenutku podsetila na neka mnogo jednostavnija vremena, kada su deca sate provodila napolju igrajući tapkanje.
- Bukvalno je bio kao jedan od njih. Smejao se, šalio, tapkao sličice i pričao s decom kao stariji brat. Nije glumio zvezdu niti se ponašao nadmeno, pa i kad je gubio u igri - rekao je jedan od stanara koji je posmatrao celu scenu iz obližnjeg kafića, a koji nam je i poslao fotografije.
Na fotografijama do kojih smo došli vidi se kako Vojaž potpuno fokusirano učestvuje u partiji, dok ga klinci pažljivo gledaju i navijaju. U jednom trenutku čak je prasnuo u smeh kad je izgubio nekoliko sličica od dečaka koji, po svemu sudeći, važi za glavnog majstora tapkanja u kraju.
Podsetimo, oni koji dobro poznaju repera kažu da ga za novobeogradske blokove vezuju brojne uspomene i prijateljstva iz detinjstva, zbog čega često dolazi u kraj kada želi da pobegne od gradske gužve i poslovnih obaveza. Iako danas puni klubove širom regiona i važi za jednog od najpopularnijih izvođača mlađe generacije, izgleda da ga slava nije promenila.
