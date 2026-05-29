Mihajlo Veruović Vojaž jednim postupkom pokazao je da, uprkos popularnosti, nije zaboravio kraj iz kog je potekao.

Naš paparaco uslikao je mladog izvođača pre nekoliko dana u novobeogradskim blokovima, gde je odrastao, i to u potpuno opuštenom izdanju, daleko od reflektora, nastupa i luksuznih automobila na koje smo navikli kada su poznate ličnosti u pitanju.

Vojaž je vreme provodio s decom iz kraja, tapkajući sličica na stepeništu ispred zgrade, baš kao kad je i sam bio klinac.

Treper je bio u vrlo opuštenom, modernom autfitu, nosio je široke braon pantalone i majicu na bretele, koja je isticala njegov lični stil. Posebno je bila upečatljiva i njegova masivna ogrlica u reperskom fazonu, koju u poslednje vreme ne skida s vrata.

Čim se pojavio u blokovima, klinci iz kraja odmah su ga prepoznali i okupili se oko njega. Međutim, umesto da se samo fotografiše s njima, on je odmah seo na stepenice ispred zgrade i pridružio se igri. U rukama su se našle dobro poznate sličice, a atmosfera je u jednom trenutku podsetila na neka mnogo jednostavnija vremena, kada su deca sate provodila napolju igrajući tapkanje.

- Bukvalno je bio kao jedan od njih. Smejao se, šalio, tapkao sličice i pričao s decom kao stariji brat. Nije glumio zvezdu niti se ponašao nadmeno, pa i kad je gubio u igri - rekao je jedan od stanara koji je posmatrao celu scenu iz obližnjeg kafića, a koji nam je i poslao fotografije.

Na fotografijama do kojih smo došli vidi se kako Vojaž potpuno fokusirano učestvuje u partiji, dok ga klinci pažljivo gledaju i navijaju. U jednom trenutku čak je prasnuo u smeh kad je izgubio nekoliko sličica od dečaka koji, po svemu sudeći, važi za glavnog majstora tapkanja u kraju.

Podsetimo, oni koji dobro poznaju repera kažu da ga za novobeogradske blokove vezuju brojne uspomene i prijateljstva iz detinjstva, zbog čega često dolazi u kraj kada želi da pobegne od gradske gužve i poslovnih obaveza. Iako danas puni klubove širom regiona i važi za jednog od najpopularnijih izvođača mlađe generacije, izgleda da ga slava nije promenila.

