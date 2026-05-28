Slušaj vest

Nebojša Vojvodić predstavio je novu pesmu „Ne trošite vino“, projekat koji već na prvo slušanje osvaja emocijom, snažnim tekstom i vrhunskom produkcijom.

Pevač prepoznatljiv po iskrenoj interpretaciji i specifičnoj emociji još jednom pokazuje zbog čega ga publika godinama izuzetno ceni.

Posebnu pažnju privukao je i spot, sniman u impresivnom ambijentu Vinarija Zvonko Bogdan, jednoj od najlepših vinskih lokacija u regionu.

Snimanje u Subotici za Nebojšu ima posebnu simboliku, budući da je upravo taj grad njegovo rodno mesto i važan deo njegovog identiteta, privatnog i umetničkog.

Foto: Printscreen

Muziku i tekst potpisao je Uroš Teofilović, umetnik poznat po saradnji sa velikim regionalnim zvezdama, dok produkciju i aranžman zajedno sa njim potpisuje Marko Cvetković.

Njih dvojicu, osim muzike, vezuje i posebno prijateljstvo, jer je Marko Nebojšin kum i osoba koju pevač iskreno voli i poštuje.

Kompletan projekat realizovan je u studiju White.

Foto: Xvisual



Za video produkciju bila je zadužena ekipa xVisual, dok režiju spota potpisuje David Mićić.

„Dugo nisam želeo da objavim novu pesmu samo da bih nešto izbacio. Verovao sam da prava pesma mora da dođe u pravom trenutku. ‘Ne trošite vino’ me je osvojila na prvo slušanje i znao sam da publici želim upravo nju da predstavim“, iskreno je rekao Nebojša.

00:22 Nebojša Vojvodić Izvor: Kurir

Ova numera ujedno je i uvod u poseban muzički projekat, jer će u narednih petnaest dana Nebojša Vojvodić objaviti još dve nove pesme, čime će zaokružiti svojevrsnu muzičku trilogiju.

Pesmu možete poslušati na linku u nastavku teksta: