Nemački mediji u svojim izveštajima o koncertu koji je Svetlana Ceca Ražnatović nedavno održala u Frankfurtu - umesto da pišu o muzici i atmosferi, po kojima je poznata širom Balkana i Evrope - fokus su ovog puta stavili na njenu prošlost, kao i na brak s pokojnim Željkom Ražnatovićem Arkanom. U opširnom tekstu nemački novinari podsetili su na ratne devedesete, političke kontroverze i Arkanovu prošlost, navodeći da deo javnosti Cecu i danas posmatra upravo kroz tu prizmu.

Tekst, napisan pre koncerta, prenosimo u celini.

Patetika i pompeznost

- Kad Svetlana Ražnatović izađe na scenu, redovno je dočekuju brojne ovacije, bilo da je u rodnoj Srbiji, u okolnim balkanskim državama ili čak u Zapadnoj Evropi. Ceca je verovatno najuspešnija srpska pevačica. Pedesetdvogodišnjakinja bi trebalo da nastupi u Frankfurtu, očekuje se do 4.000 fanova u dvorani Jarhundethale u okrugu Unterlajderbah. Veče puno patetike i pompeznosti, što je tipično za turbo-folk. Ali iako je njeni fanovi masovno bodre, nisu svi oduševljeni Cecom - navodi se u tekstu nemačkih medija.

Autori dalje ističu da za mnoge ljude pevačica simbolizuje mračnu stranu srpske istorije.

- Prvenstveno je povezujem s nacionalizmom, ratom i korupcijom - rekao je Alicik Bendžamin, gradski odbornik Levičarske stranke u frankfurtskom Remeru.

Za njega Ceca simbolizuje srpski nacionalizam devedesetih godina, koji, kako tvrdi, nikad nije do kraja prevaziđen. Uz to se i danas vezuje ime Željko Ražnatović Arkan, Cecinog supruga, koji je ubijen 2000. godine.

- Ceca i danas pohvalno govori o svom ubijenom mužu, hvali njegove porodične vrednosti i hrabrost u intervjuima. Nikad se nije distancirala od njega - navode nemački novinari.

- Samo suprotno. Godinu dana nakon njegove smrti održala je koncert pred više od 100.000 ljudi, na kojem je Arkan još i slavljen. Štaviše, i sama Ceca je bila umešana u neke od mahinacija svog muža. Bila je počasna predsednica njegove ultranacionalističke stranke i predstavljala je njegov fudbalski klub u inostranstvu kada Arkanu više nije bilo dozvoljeno da napusti zemlju zbog međunarodne poternice za navodne ratne zločine. Barem kao saučesnik, ona je moralno veoma dvosmislena figura i ne može baš da se razume zašto se ova žena najavljuje i, pre svega, poziva u Nemačku - tvrde nemački novinari.

Interesantna i svetskim medijima

U tekstu se podseća i da je Željko Ražnatović Arkan bio osumnjičen u Hagu 1997. godine.

- Ali uprkos svojim zločinima, ili možda upravo zbog njih, Arkan se uzdigao do slave u Srbiji devedesetih. Bio je u velikoj meri uključen u sport, politiku i, naravno, podzemlje. Godine 1995. konačno se oženio Cecom, 23 godine mlađom od njega i jednom od najuspešnijih pevačica u zemlji, u televizijski prenošenom venčanju iz snova - pišu nemački mediji.

Ocenili su i da je njihova sreća trajala svega pet godina, nakon čega je Arkan ubijen pod okolnostima koje nikada nisu do kraja rasvetljene:

- Arkanovo ime i dalje budi sećanja u bivšoj Jugoslaviji na strahote ratova u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu. Željko Ražnatović je doživeo meteorski uspon još tokom osamdesetih godina. Brojne brutalne pljačke u severnoj i zapadnoj Evropi, uključujući i onu u Frankfurtu, dovele su balkanskog mafijaša na Interpolovu poternicu. Arkan je hapšen nekoliko puta, ali je uvek uspevao da izbegne duge zatvorske kazne spektakularnim bekstvima.

Prihvatio nacionalizam

Dalje navode da je Ražnatović vremenom stekao veliki ugled u beogradskom podzemlju, a raspadom Jugoslavije prihvatio srpski nacionalizam i okupio sopstvenu paravojnu jedinicu Srpska dobrovoljačka garda. Ova grupa je s vremenom postala poznata po brojnim ratnim zločinima. Dobro dokumentovane optužbe kreću se od paljevina i pljački do silovanja i ubistava, zaključuje se u tekstu.

Naša redakcija kontaktirala je s Cecinim PR timom. Poručili su nam da navode iz teksta neće komentarisati.