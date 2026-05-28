Pobednik "Farme" Kristijan Golubović traži od Bake Praseta 300.000 evra za borbu sa MMA borcem Vasom Bakočevićem.

MMA turnir koji je organizovao jutjuber Baka Prase privukao je ogromnu pažnju javnosti, a jutjuber je najavio i drugi borilačkki spektakl.

Među borcima ovoga puta će se naći i Kristijan Golubović, a kako je najavljeno protivnik će mu biti Vuk Mob.

Golubović tvrdi da će ga pobediti kao od šale, ali da bi bez problema posle repera pesnice ukrstio i sa Vasom Bakočevićem ukoliko mu Baka Prase za to dobro plati.

Ne obazire se ni na prozivke da bi od Bakočevića mogao da izgubi, a kako kaže, i poraz bi podeno ako Baka odreši kesu.

- Mogu ja i od Vase Bakočevića da izgubim, ali da Baka Prase da 300.000 evra. Da kupim jedan stančić - poručio je Golubović jutjuberu.

On je već počeo da se priprema za turnir i redovno ide na treninge, a gostujući u jednom lajvu pokazao je kako izvodi "tornado udarac". To međutim nije prošlo onako kako je Kristijan planirao pa, a urnebesni video brzo je postao viralan.

Poziv za Kristijana

Podsećamo, posle borbe koju su imali Vaso Bakočević i Vuk Mob i humanitarnog spektakla u Smederevskoj Palanci koji je privukao veliku pažnju, Baka Prase sprema novo ludilo i tuču koja će "zapaliti" Srbiju.

Baka Prase je tokom dana najavio i svoj novi lajv u kojem je rekao da će imati goste iznenađenja, a to su bili borci sa "Nacionalna klasa eventa", događaja iz Palanke - Princ Banjice, Vaso Bakočević, Jale i Vuk Mob. Upravo tu, desili su se pregovori oko nove borbe i to između Kristijana Golubovića i Vuka Moba.

Baka Prase pozvao je Kristijana Golubovića i krenuli su u razgovor.

- Pričamo sada da li ćemo organizovati meč između Vuka i Kristijana - upitao je Baka.

Usledio je govor Kristijana Golubovića.

- Hoću ja, ali gde Vuk sa mnom da se bije, ludače - pitao je Kristijan, kada se razgovoru priključio i Vuk Mob.

- Imali smo dogovor za hel boxing, ali su nas iz***i. Dali su mi 5.000, ali trebalo je još 25.000

Tada je Kristijan Golubović rekao da pod jednim uslovom neće uzeti ni dinara.

- Ako bude ispod 2.000.000 gledalaca ja ne uzimam dinar. Ja dođem za pet minuta gde god da sam tad.