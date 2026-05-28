Ljubica, ćerka naše pevačice Merime Njegomir, podelila je dirljivu priču o svom dolaksu na ovaj svet. Ona se oglasila na dan svog rođendana, pa istakla koliko je njena veza sa pokojnom majkom neraskidiva.

2021. godine Merima je izgubila bitku sa teškom bolešću, a iza sebe je ostavila četvoro dece.

Ljubica se svojim oglašavanjem na Instagramu prisetila ranog detinjstva, objavivši fotografiju na kojoj je majka drži dok je bila beba.

- Kad sam prvi put hranila Ljubicu - pisala je Merima na poleđini fotografije i time ostavila ćerki večnu uspomenu koja ne bledi.

Ljubica je, uz ovu objavu, otkrila i detalje svoje borbe za život.

- Rođena sam u 31. nedelji, sa 1300 grama, jedva preživela. Dva meseca ostala u bolnici. Danas sam naišla na ovu sliku. Sa tekstom na poleđini koji si napisala:“ Kada sam prvi put hranila Ljubicu". Danas je moj rođendan. Četvrti po redu bez tebe…Nedostaješ mi, mama. Nedostaje mi tvoj glas koji prvi čestita, tvoj pogled koji me vidi i kad ćutim, tvoja ruka koja zna gde boli, čak i kad se smejem. Znam da si tu, na neki drugačiji način. U svemu što jesam. U svemu što biram da budem. Srećan nam moj rođendan majčice moja. Iako sam odrasla žena, zauvek sam tvoja devojčica. Hvala ti što živiš kroz mene. Beskrajno majko - emotivno je napisala Ljubica svojevremeno i time mnoge raznežila.

Neverovatna snaga Merime Njegomir

Ljubica je jednom prilikom govorila i o nesvakidašnjoj snazi svoje mame, pa se prisetila snimka sa jednog koncerta u Sokobanji.

Merima je tada bila u terminalnoj fazi bolesti, dok porodice to nije znala, ona je smogla snage da odruži nastup. Njena borba se tada mogla primetiti kroz povremeno podrhtavanje glasa u refrenima. Pre toga, nije joj se dešavalo.

