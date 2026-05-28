Pevačica Aleksandra Mladenović osim po snažnom glasu, poznata je po tome što sa ponosom priča o svojoj prošlosti, a neretko pominje i roditelje.

Njena porodica se ne pojavljuje često u javnosti, a Mladenovićka je jednom prilikom na društvenim mrežama objavila porodične trenutke sa zajedničkog morskog odmora.

Foto: Printscreen Instagram

- Najdraže letovanje - naglasila je Aleksandra koja je pozirala sa mamom i tatom, a ljudi na Instagramu su pozitivno reagovali, ostavljajući komentare prema kojima se da zaključiti da su oduševljeni.

Iako je danas izuzetno uspešna, priča naše prevačice krije put velikog truda, skomnih početaka i porodičnih odricanja.

Pevačica je rodom iz mesta Sovac koje se nalazi u blizini Žitorađe, gde su se njeni roditelji bavili poljoprivredom.

Aleksandra Mladenović  Foto: Marko Karović, Printscreen/Instagram

Njena porodica je prodavala lubenice kako bi joj pomogli da započne muzički karijeru i obezbedili novac za put do Beograda.

Samostalni život je započela kao podstanarka, a put do uspeha, nije bio nimalo lak.

Aleksandra je danas ostvarila svoje snove, a zahvaljujući bezrezervnoj podršci i ljubavi roditelja, sa ponosom ističe da ima sopstveni muzički album, automobil i stan.

Rodna kuća

Podsetimo, ekipa Kurira pre nekoliko godina je posetila Aleksandrino selo u kojem ima svega 150 kuća i oko 750 stanovnika. Tada je i pevačica bila tamo. Iznenadili smo se kada smo je našli u polju gde je brala bostan. Tada nam je pokazala da ume da vozi traktor, koji je ona ocu kupila kada je zaradila nešto više para. Mami je poklonila automobil.

Foto: printscreen YT, Printscreen

- Od malih nogu, kako je naučila da sadi lubenice i dinje, to je radila. Sad su već prošle, ali na njivi je provodila po nekoliko sati dnevno. Pevala je i sadila voće i povrće", govorila je tada Aleksandrina majka.

Pevačica je s ponosom istakla da se rado prihvata svakog posla.

