Iako je na početku karijere uživala ogromnu popularnost, poslednjih godina se povukla iz medija i retko se eksponira, mada je i dalje muzički aktivna i redovno deli fotografije na svom Instagram profilu.

Buran ljubavni život

Kada je reč o njenom ljubavnom životu, koji je oduvek intrigirao javnost, poznato je da je pre braka bila u vezi sa jednim bogatim biznismenom, kao i sa jednim kafedžijom.

Ipak, pravu ljubav i mir pronašla je pored šest godina mlađeg slikara Mihaila Korubina, koga je upoznala na jednom fotošutingu.

Mihail je magistar likovne umetnosti čija su dela izlagana u Sofiji, Torontu i Njujorku, a potiče iz poznate umetničke porodice – njegov otac Rubens je čuveni makedonski slikar, dok mu je majka Lile dizajnerka.

Njihovo venčanje bilo je izuzetno neobično i originalno.

Karolina i Mihail su sudbonosno "da" izgovorili u jesenjem periodu, u specijalno preuređenom starom vojnom hangaru na aerodromu Petrovec kod Skoplja.

Ovako danas izgleda Karolina Gočeva:

Inače, Karolina često objavljuje slike sa mora, te su mnogi oduševljeni linijom koju ima za svoje godine, kao i što je sva prirodna.

Nije htela klasično venčanje

Pevačica je istakla da su želeli nešto sasvim drugačije u odnosu na klasična venčanja, te su do detalja osmislili jedinstven ambijent u kojem su se odlično zabavili sa svojim gostima.