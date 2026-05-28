PEVAČICA VOLELA BIZNISMENA, PA SE UDALA ZA MLAĐEG! Povukla se u jeku slave, a u 5. deceniji izgleda neverovatno... (FOTO)
Makedonska pevačica Karolina Gočeva i u petoj deceniji života izgleda neverovatno.
Iako je na početku karijere uživala ogromnu popularnost, poslednjih godina se povukla iz medija i retko se eksponira, mada je i dalje muzički aktivna i redovno deli fotografije na svom Instagram profilu.
Buran ljubavni život
Kada je reč o njenom ljubavnom životu, koji je oduvek intrigirao javnost, poznato je da je pre braka bila u vezi sa jednim bogatim biznismenom, kao i sa jednim kafedžijom.
Ipak, pravu ljubav i mir pronašla je pored šest godina mlađeg slikara Mihaila Korubina, koga je upoznala na jednom fotošutingu.
Mihail je magistar likovne umetnosti čija su dela izlagana u Sofiji, Torontu i Njujorku, a potiče iz poznate umetničke porodice – njegov otac Rubens je čuveni makedonski slikar, dok mu je majka Lile dizajnerka.
Njihovo venčanje bilo je izuzetno neobično i originalno.
Karolina i Mihail su sudbonosno "da" izgovorili u jesenjem periodu, u specijalno preuređenom starom vojnom hangaru na aerodromu Petrovec kod Skoplja.
Ovako danas izgleda Karolina Gočeva:
Inače, Karolina često objavljuje slike sa mora, te su mnogi oduševljeni linijom koju ima za svoje godine, kao i što je sva prirodna.
Nije htela klasično venčanje
Pevačica je istakla da su želeli nešto sasvim drugačije u odnosu na klasična venčanja, te su do detalja osmislili jedinstven ambijent u kojem su se odlično zabavili sa svojim gostima.