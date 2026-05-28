Slušaj vest

Hrvatska influenserka Ela Dvornik, ćerka Dina Dvornika je prošla kroz turbulentan razvod od Čarlsa Pirsa, a par je iz tog braka dobio dvoje dece.

Ona se prisetila brakorazvodne parnice, ali je i razgovarala sa psihijatrima.

1/7 Vidi galeriju Ela i Dino Dvornik Foto: Print Screen, Privatna Arhiva

Ela i Čarls dele starateljstvo nad ćerkama, a ona je javno podelila sećanje na stresan period života.

- Svako malo se setim trenutka kad su me psihijatri u procesu pitali šta ću ja s decom ako slučajno imam uveče neki događaj - napisala je ona na svom Instagram storiju.

Foto: Printscreen

Ćerke su sa ocem

Ela je, takođe, nedavno podelila svoje iskustvo u podeljenom starateljstvu. Ispričala je kako njihov život izgleda nakon kraha ljubavi, ali i objasnila zašto su deca kod oca.

- Ne žive sa mnom. Imamo podeljeno starateljstvo (za sad). Ali sudija je odredila privremenom merom da devojčice žive s tatom u našoj porodičnoj kući u Istri. Ja sam podstanar u Novom Zagrebu. Ovo je najveći apsurd ikada, ali čisto da znate da i to postoji. Kad je mojih sedam dana, ja ih provodim u istoj kući s bivšim suprugom i ćerkama. Dakle, sedam dana živimo svi zajedno svake druge nedelje, srećna porodica. Mogu da se rugam ovome jer ni meni ni njemu nije to drago, ali tako su stavili - napisala je Ela tada.

Kuću kupili pola-pola

Ela i Čarlk nekretninu su kupili pola-pola – pola na kredit, pola u gotovini.

Foto: Printscreen/Instagram

- Sećam se kad sam prvi put tražila kredit, pa su mi rekli da ne mogu toliko da dobijem iako je rata bila manja nego što sam tada davala za stan. I mnogo ljudi tako živi ceo život, drugima otplaćuju kredit, a svoj ne mogu da dobiju. Jako bizarno vreme. Ja sam se isto otelila da dobijem iako sam uredno plaćala i kreditne kartice i zakup i režije i sve ostale izdatke – napisala je.

Rat oko imovine

Ela je u aprilu 2023. godine osnovala firmu Alterella, koja je bila registrovana za delatnost promocije, reklame i propagande.

Tokom prve godine poslovanja, ostvarila je promet od čak 64.000 evra i neto dobit od 12.400 evra, a zaposlena je bila jedna osoba sa platom od 398 evra.

1/6 Vidi galeriju Evo kako izgleda Ela Dvornik danas Foto: Printscreen/Instagram

Potom, nakon godinu dana, njeni prihodi su porasli na 100.000 evra, a neto dobit na 14.700 evra, dok je zaposlenoj plata povećana na 833 evra. Međutim, bez obzira na rast, prema podacima Poslovne Hrvatske, firma je bila u blokadi.

Direktorka firme je Ela, dok se kao osnivač vodi Sead Ajaz. Međutim, problemi se nisu zaustavili na tome. Do 2024. godine, influenserka je sa bivšim suprugom imala i firmu Manijak, koja je izbrisana u oktobru iste godine. Iako je godinama poslovala uspešno, s neto dobiti vrednijom od 50.000 evra, u godini razvoda, Ela je završila sa dugom od 26.000 evra.

BONUS video: