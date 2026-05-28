Slušaj vest

Jedna od najpoštovanijih relikvija pravoslavaca je upravo Pojas presvete bogorodice. U Hramu Svetog Save građani se danima okupljaju tim povodom, a zbog toga se oglasila i naša prevačica Snežana Đurišić.

Njeni unuci koje je dobila od sina Marka otišli su danas u Hram kako bi se poklonili.

Njih dvoje su sa strpljenjem čekali u redu, a Snežana je objavila emotivan kadar koji je raznežio mnoge.

Ona je ovim gestom pokazala koliko je ponosna na svoje naslednike, a upravo to je i sama napisala.

Foto: Printscreen

- Ponosna na svoje unuke - pisalo je u opisu emotivne objave.

Osuđen čovek koji je zlostavljao njenog sina

Podsetimo, Marko Gvozdenović, sin poznate pevačice Snežane Đurišić, prošao je kroz veliko mučenje koje mu se dogodilo na Vračaru.

On priznaje da i dan-danas nakon toga ima traume. Privrednik iz Beograda, Z.I, koji je akter događaja, priznao je u Prvom osnovnom sudu da je zajedno sa L.S. i maloletnom devojkom satima zlostavljao Marka 15. februara. Z.I. je potom osuđen na godinu dana kućnog zatvora.

Marko se oglasio zbog presude

Marko se oglasio za Blic, otkrivši kako sada živi, kako se oseća i da li je zadovoljan presudom.

1/5 Vidi galeriju Marko Gvozdenović se oporavlja Foto: Marina Lopičić, Petar Aleksić, Kurir, Marina Lopičić, Damir Dervišagić, Marina Lopičić, Nemanja Nikolić

- Dobro sam, radim u restoranu. Ja inače radim kao pomoćni kuvar u restoranu na Dunavu. Kako mogu da vam ulepšam dan, pošto je meni sve odvratno u poslednje vreme. Kako mi se ono desilo i noćne more, do znači, katastrofa. Deca mi pomažu da pozitivno razmišljam.

Ostala je trauma

- Ja stvarno toliko sam isključen. Nemam pojma šta se dešava. Meni su javili juče da imam juče suđenje. Ja sam rekao: “Zabole me uvo.” Nisam se ni pojavio. Stvarno ne znam šta se događa povodom svega. Ja sam digao ruke, na kraju ću ja da ispadnem kriv. Vi se šalite sa mnom? Juče je bilo suđenje. Ja nikome ne želim zlo. Ja sam čoveku odneo da jede, oni su toliko drogirani bili, napali su me. Zašto, ne znam. Ne može lepo da mi bude kad je nekom zlo. Ali, taj čovek, verujte mi, ja bih ga vezao za kola i vukao kroz grad. To je toliko nešto loše što sam ja upoznao. Kućni pritvor i to. Mene to ne zanima. Meni ostaje ono što sam zapamtio što mi je on radio.Trauma. To da li će on da bude osuđivan 100 ili 200 godina, mene ne zanima, meni je krivo samo zbog svega što se desilo. Nisam imao pojma za ovo, čujem sada od vas - iskreno priča Marko za pomenuti medij.

BONUS video:

26:27 STARS EP 598 23.05.2026. Izvor: kurir televizija