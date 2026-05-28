Slušaj vest

Dea Đurđević pojavila se u javnosti nakon duge medijske ilegale i to u poodmakloj trudnoći, na reviji Bate Spasojevića.

Voditeljka se nakon saznanja da je u drugom stanju pre nekoliko meseci potpuno povukla sa malih ekrana, a sada je privukla veliku pažnju pojavivši se u širokoj šarenoj haljini sa upečatljivim rukavima, ispod koje se nazirao trudnički stomak. Umesto štikli, Dea je nosila ravne papuče, dok osmeh nije skidala sa lica.

Dea se pojavila u javnosti

1/4 Vidi galeriju Dea Đurđević u poodmakloj trudnoći se pojavila u javnosti posle duge medijske ilegale na reviji Bate Spasojevića Foto: Nemanja Nikolić

Odmah na početku otkrila je da prati jutarnji program, ali i da joj posao veoma nedostaje.

- Bogami, gledam, nema me dosta, gledam sve, nedostaje mi da se opet vratim - rekla je.

Kako je istakla, do porođaja je ostalo još dva meseca, a trudnoća joj sada ipak pada nešto teže zbog nemirne bebe.

Ostalo je još dva meseca, dobro podnosim trudničke dane i sad sam baš pričala i hvalila se kako je sve dobro i kako nemam mučnine i sve, ali sad je sve malo teže. Vidite da nemam ni šta da obujem, a obukla sam Batinu haljinu od pre 300 godina - našalila se Dea.

Kada je reč o pripremama za dolazak bebe, priznala je da za sada nije kupila mnogo stvari.

- Kupila sam krevetac i kolica i to je to, ništa više nisam kupila, ali polako, ima vremena.

Otkrila je i ime koje su odabrali za ćerku.

- Iris, da, mala Iris je nemirna katastrofa, ali dobro - rekla je, a potom kroz osmeh dodala ko je doneo konačnu odluku.

Zajedno smo, što znači ja!

Voditeljka se požalila i da zbog trudnoće trenutno veoma loše spava.

- Jesam, zato što sad baš jako loše spavam, jer je beba baš nemirna, mirna je samo kad hodam, čim legnem da spavam je nemirna.

Kako kaže, ne voli da prima savete sa strane.

04:30 Poznati na reviji Bate Spasojević Izvor: Kurir

- Ima savetodavaca, ali savete ne primam isključivo samo podršku, valjda je sve to individualno. Trenutno ne mogu bez voća, voćnog jogurta i plazmu i mleko. I ako ostanu kilogrami, baš me briga, smršaću. Muž mi u svemu udovoljava, sad je već naučio i da čita misli. U dva, tri ujutru mu tražim da mi donosi hranu.

Značenje imena Iris

Ime koje su budući roditelji odabrali za bebu je grčkog porekla i znači "duga".

U mitologiji, Iris predstavlja boginju duge i glasnicu bogova koja simbolizuje nežnost, lepotu i most između neba i zemlje.