Njenu ljubav sa Stojketom je razotkrila njena bivša drugarica Kija Kockar, kada je ušla u javno rat s njom.

Kaća je nedavno govorila o teškom periodu i izdajama koje je doživljavala jer je želela da bude prihvaćena, te istakla da je tek odnedavno istinski srećna.

- Dosta sam samoj sebi pomogla, jer sam, pa verujete mi, u jednom momentu što se tiče mnogih i svojih odluka i situacija, dotakla sam dno i znala sam da gore od ovoga ne može. Shvatila sam da moram samoj sebi da pomognem i krenula sam odatle, od svog okruženja, jer sam bila okružena, pa mogu slobodno da kažem, fanovima. To nisu bili moji prijatelji. To su bili ljudi koji su mi negde govorili ono što ja želim da čujem, od kojih sam tražila neku validaciju, jer sama po sebi nisam bila sigurna u sebe, a trebalo mi je, ta rupa je trebala da bude popunjena nekom podrškom, da se neko obraduje, znate, da se obraduje kada kažem desilo mi se to i to ili taj i taj uspeh. Međutim, izabrala sam pogrešne ljude koji su se radovali, koji su bili jako destruktivni sami za sebe, mislim, zašto bi bili dobri prijatelji meni. Onda bih u jednom momentu ostala apsolutno sama i dugo sam znala da budem sama.

Izdaja najbližih

Pevačica Katarina Živković pojavila se večeras na koncertu Tomi Zdravkoviću u čast, pa se pred pripadnicima sedme sile dotakla Saše Popovića, ali i koleginice Milice Todorović

Kaća kaže da je dugo želela da bude prihvaćena od familije.

- Pa vratimo se na početak našeg razgovora kada sam vam istakla osobu sa kojom sam bila najbliža i koju sam najviše volela. I onda sam ja već pričala u jednoj emisiji o tome i saznala sam da sam dobila osude od strane svoje familije, zašto sam to iznela tako javno, zašto sam pričala o tome. Ja apsolutno nemam nikakav problem sa tim, jednostavno sam shvatila da to ako vam je neko familija i ako neko ima vašu krv ili vi njihovu, nije nužno da vam je prijatelj. Iako sam ja, verujte mi, u tih deset godina konstantno tražila neko prihvatanje od strane te iste familije i konstantno se unižavala u smislu, pa nije meni baš tako dobro, pa eto i meni je loše i ja sam imala padove, pa nije da je to baš tako sjajno u mom životu. Ne bi li im se nekako približila, znate. Da bi me prihvatili. Da i ja imam patnju. Stalno sam tražila da budem od strane svoje porodice, šire familije, prihvaćena, ali oni, i nikako da shvatim da oni mene jednostavno ne žele da prihvate, pa ne znam šta treba da uradim, neću biti prihvaćena. Onda sam to shvatila, konačno sam shvatila, nadam se da jesam, pre par godina. Tako da, da, doživela sam veliko razočarenje i više mene zanima ko me osuđuje, ko podržava, prosto to je tako. Shvatila sam da moram da živim sa tim i da je to život - rekla je tada iskreno pevačica za Blic.

"U Stojketa se nisam zaljubila"

Inače, Kaća je jednom prilikom govorila o odnosu sa Stojketom.

Nebojša Stojković Stojke na Arkanovom pomenu

- Svaki odnos, pa i ljubavni, je dvosmerna ulica. Koliko dajete toliko se vraća. Ne mogu da kažem da sam se zaljubila, ja sam njega odmah zavolela - rekla je ona tada za "Grand" i dodala:

- Imam neke nervozne momente i moj partner zna da je to samo faza. Važno je imati zrelu i stabilnu osobu pored sebe. Ja i mimo svog posla imam svoj život i on to zaista ceni kod mene.