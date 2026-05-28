U srpskoj prestonici večeras se održava još jedna impresivna revija iza koje stoji poznati kreator Bata Spasojević.

Kako je događaj privukao veliku pažnju javnosti, mnoge poznate ličnosti su došle da podrže jednog od najboljih dizajnera na domaćoj sceni. Ovoga puta, tema večeri je bila crna i bela boja, a prisutni su ispoštovali i pojavili se u zanimljivim kombinacijama. Pojedini su došli upravo u Batinim kreacijama.

Neda Ukraden došla sa jasnom porukom

Među prvima koja je stigla na ovaj prestižni događaj bila je naša velika pevačica Neda Ukraden. Ona je imala natpis na ogrlici gde je pisalo "Volim te" na francuskom jeziku. Time je pokazala da dolazi u pozitivnom duhu i dobroj energiji.

Na pitanja o modi, rekla je sledeće:

- Volim crno-bele kombinacije, to je dobitna kombinacija uvek - iskrena je.

Ona se potom osvrnula na biranje odevnih kombinacija, pa objasnila šta svakoj ženi prija.

- Svakoj ženi prija kada joj kažu da je dobro stilizovana. Nekad napraviš pravi izbor, nekad promašaj - objašnjava.

Priznaje da svaki put kaže da nema šta da obuče.

- Svaki put kažem da nemam šta da obučem - priznaje Neda koja, inače, važi za jednu od najbolje obučenih dama sa javne scene.

- Posle toliko pojavljivanja, emisija, spotova i koncerata, teško je biti originalan i stalno izmišljati "toplu vodu". Tu su kreatori da pripomognu, uvek je nešto drugo u trendu - objašnjava ona, a potom objašnjava svoju saradnju sa Batom.

- Bata je čovek s kojim ja vrlo često sarađjujem. Radio mi je kostim za Beoviziju, bio je baš dobar.

Dea Đurđević u 7. mesecu

Voditeljka Dea Đurđević se nakon saznanja da je u drugom stanju pre nekoliko meseci potpuno povukla sa malih ekrana, a sada je privukla veliku pažnju pojavivši se u širokoj šarenoj haljini sa upečatljivim rukavima, ispod koje se nazirao trudnički stomak. Umesto štikli, Dea je nosila ravne papuče, dok osmeh nije skidala sa lica.

Odmah na početku otkrila je da prati jutarnji program, ali i da joj posao veoma nedostaje.

- Bogami, gledam, nema me dosta, gledam sve, nedostaje mi da se opet vratim - rekla je.

Kako je istakla, do porođaja je ostalo još dva meseca, a trudnoća joj sada ipak pada nešto teže zbog nemirne bebe.

Pogledajte šta je sve rekla:

Ostalo je još dva meseca, dobro podnosim trudničke dane i sad sam baš pričala i hvalila se kako je sve dobro i kako nemam mučnine i sve, ali sad je sve malo teže. Vidite da nemam ni šta da obujem, a obukla sam Batinu haljinu od pre 300 godina - našalila se Dea.

Kada je reč o pripremama za dolazak bebe, priznala je da za sada nije kupila mnogo stvari.

- Kupila sam krevetac i kolica i to je to, ništa više nisam kupila, ali polako, ima vremena.

Otkrila je i ime koje su odabrali za ćerku.

- Iris, da, mala Iris je nemirna katastrofa, ali dobro - rekla je, a potom kroz osmeh dodala ko je doneo konačnu odluku.

Zajedno smo, što znači ja!

Tea Tairović u skroz providnim pantalonama

Pevačica Tea Tairović je na ovaj događaj pristigla sa suprugom. Njene pantalone su posebno privukle pažnju, budući da su u predelu pozadine bile providne.

Pogledajte kako je izgledala:

Njih dvoje su, najpre, pozirali pred medijskim ekipama, a mnogi su komentarisali da njen stil podseća na Laru Kroft. Tea je, potom, priznala da na sebi nosi upravo Batinu kreaciju.

Sve vreme je supruga čvrsto držala za ruku.

Ćerka Goce Tržan izrasla u lepoticu

Lena Marinković, ćerka pevačice Goce Tržan, nedavno je proslavila svoj 19. rođendan. Sada se pojavila na Batinoj reviji i ukrala mnoge poglede budući da su prisutni bili oduševljeni u kakvu je lepoticu izrasla.

Ona je imala usku crnu odevnu kombinaciju, a pred našim kamerama je veselo pozirala.

Ivana Boom Nikolić bacila oko na Cecinog glumca

Ivana Boom Nikolić je stigla i razgovarala sa okupljenim novinarima. Ona je potom pred našim kamerama odragovala na vest o trudnoći Ksenije Knežević, ali otkrila i detalje odnosa.

- Nisam znala, to su prelepe vesti. Drago mi je da je konačno srećna i sve ih pozdravljam - rekla je, pa se osvrnula na njihov odnos.

- Nismo se čule mesecima - zaključila je ona.

Na pitanje sa kojim poznatim muškarcem bi volela da bude na plaži, izabrala je italijanskog glumca s kojim je Ceca nedavno bila na večeri.

- On može za plažu, što da ne - rekla je Ivana.

Dobri odnosi sa Sanjom Vučić

Nekadašnje bliske saradnice, zajedno su bile u muzičkoj grupi "Hurikejn", a sada su pokazale da iako se grupa raspala, one su ostale u sjajnim odnosima.

Sanja Vučić i Ivana su zajedno pozirale pred medijskim ekipama, a naš reporter je zabeležio taj trenutak. Podsećamo, kraj saradnje se odigrao sporazumnim putem.

Stevan: Ovo su Cecine pantalone

Stevan Radivojević, inače, frizer Cece Ražnatović, stigao je u velikom stilu. Isprva se našalio da nosi Cecine pantalone kada su novinari prokomentarisali da imaju iste.

Evo kako je izgledao:

- Ovo su Cecine pantalone. Šalim se, moje su, ne nosimo isti broj. Ne menjamo stvari, mada nemamo problem da to uradimo - rekao je on o svojoj sardnici.

Urednik Kurira sa porodicom

Urednik Kurira, Rajko Nedić, među prvima je došao na ovaj impresivan događaj. On je pozirao sa svojom porodicom pred našim kamerama.

Oni su, kao i ostali prisutni, ispoštovali tematiku večeri, pa tako došli u crnim odevnim kombinacijama.

Pevaču supruga bira garderobu

- Ovaj događaj bismo mogli da nazovemo srpskom Met Galom - rekao je Nenad Blizanac. On je priznao da voli crnu boju i da mu najbolje stoji, ali, kako kaže, ne prati mnogo modu.

Pogledajte šta je sve rekao:

- Supruga je uvek zadužena za moj stajling, ja sam antitalenat - iskreno nam je priznao Nenad Jovanović.

