U srpskoj prestonici večeras je održana još jedna glamurozna revija poznatog kreatora Bate Spasojevića, koja je okupila veliki broj javnih ličnosti i ljubitelja mode.

Događaj je privukao ogromnu pažnju, a brojne poznate zvanice pojavile su se kako bi pružile podršku jednom od najistaknutijih domaćih dizajnera.

Bata Spasojević: "Tu je moj tim da mene glava što manje boli"

Ovoga puta, tema večeri bile su crna i bela boja, pa su prisutni ispoštovali zadati modni kod i pojavili se u upečatljivim kombinacijama, dok su pojedini poneli upravo Batine kreacije.

Foto: Nemanja Nikolić

Poznati kreator izdvojio je vreme i za okupljene medijske ekipe, sa kojima je podelio prve utiske nakon revije.

Ja gledam sebe da nadmašim i da napravim inovaciju. Naravno tu je verna publika koja to potvrdi i kad se te stvari sklope to je to - rekao je Bata.

Kako je ovog puta pista bila znatno veća nego inače, kreator nije krio zadovoljstvo celokupnom organizacijom događaja.

Ovaj put smo imali sreću što je bila velika pista, preko 60 metara i bilo je dosta prvih mesta. Olakšavajuća okolonost za mene, naravno tu je moj tim koji vodi računa o tome da mene glava što manje boli - istakao je on.

Na šaljivu konstataciju novinara Kurira da je na reviji bilo dosta provokativnih kombinacija, golih tela ispod sakoa i kratkih haljina, Bata je kroz osmeh odgovorio:

Detaljnije u prilogu.

- Pa zar nije bilo vruće ovih dana? Ja sam to malo predvideo, bio sam malo vidovit.