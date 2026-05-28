Slušaj vest

Pevačica Svetlana Ceca Ražnatović već godinama ima firmu "Ceca Music", a na čelu kompanije je njena sestra Lidija Ocokoljić.

Agencija za privredne registre (APR) objavila je zvanična podatke za prošlu, 2025. godinu, pa je time otkrivena i zarada firme naše pevačice.

Ceca je prema zvaničnim podacima za 2025. godinu imala bruto zaradu od nešto više od 250. 000.000 dinara.

Osim toga, takođe su prijavljeni i veliki rashodi koji su u iznosu od 155 miliona dinara. Nakon što je platila porez, firma je ostvarila neto zaradu u visini od 67 i po miliona dinara, tačnije blizu 577 hiljada evra.

1/5 Vidi galeriju Ceca Ražnatović u fokusu Foto: Damir Dervišagić, Kurir, EPA, ATA images, Shutterstock, Damir Dervišagić, Instagram Printscreen

Prošle godine i pretprošle godine, pevačica je imala mnogo veće prihode, dok su rashodi bili približni ovogodišnjim.

Pre dve godine, firma je prihodovala 1.939.368 evra, a rashodi su bili u iznosu od 1.515.363 evra, pe je tako njen neto dobitak iznosio 424.005 evra, dakle 100.000 evra manje nego naredne godine.

2023. godine, "Ceca Music" je zaradila 541.111 evra.

Ipak, iako je njen bruto prihod ranije bio manji, tokom 2024. godine zabeležen je rast od 21 odsto, što ukazuje na napredak u poslovanju. Međutim, istovremeno su porasli i rashodi, za gotovo 600.000 evra. Dok su u 2023. godini iznosili 972.692 evra, godinu dana kasnije bili su znatno veći, zbog čega je ukupna zarada u 2024. bila niža nego prethodne godine.

1/8 Vidi galeriju Svetlana Ceca Ražnatović Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Ettore Ferrari / Zuma Press / Profimedia

Kada je reč o firmi "Ceca music", poslovni bruto prihod tokom 2022. godine dostigao je čak 1.886.000 evra. Ipak, uz prijavljene rashode od 1.260.000 evra i porez državi od 94.000 evra, pevačici je na kraju ostala neto dobit od 532.000 evra.

Skok nakon korone

Tokom 2021. godine ostvarila je ukupan prihod od 618.000 evra, dok su rashodi u poslovanju iznosili 394.000 evra. Nakon što je državi platila porez od gotovo 29.000 evra, pevačici je ostala neto zarada od 197.000 evra.

Treba imati u vidu i da su 2020. i 2021. godinu obeležila ograničenja usled pandemije korona virusa, zbog čega je broj nastupa bio znatno manji nego ranije.

Zaradila 300.000 od jutjuba

Kao što je poznato, zarada od Jutjuba u proseku iznosi od 800 do 1.000 evra na milion pregleda, pa se prostom računicom dolazi do iznosa od preko 300.000 evra samo u našoj zemlji, koliko je Ceca zaradila tokom prošle godine. To ju je automatski svrstalo u sam vrh po zaradi na ovim prostorima. Naravno, ovaj iznos neće u potpunosti pripasti Ražnatovićevoj, već se to deli sa autorima pesama, izdavačima i drugim saradnicima.

BONUS video: