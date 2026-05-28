Slušaj vest

Povodom otvaranja bašte restorana Dva jelena okupila su se brojna poznata imena sa domaće estrade, a među zvanicama bila je i pevačica Kaja Ostojić, koja je za medije govorila o privatnom životu i odnosu sa suprugom.

Kako je otkrila, njen suprug ne voli javna pojavljivanja, pa joj ovog puta nije pravio društvo.

- Moj suprug ne voli da izlazi, ja sam večeras sa prijateljicom i saradnicom - rekla je Kaja.

1/9 Vidi galeriju Kaja Ostojić Foto: Printscreen/Instagram, Instagram Prinscreen

Pevačica je priznala i da u njihovom odnosu postoji doza ljubomore, ali da to smatra potpuno prirodnim.

- Nije ljubomoran, on zna svaki moj korak i postoji doza ljubomore, čim postoji ljubav. Ima bezveze poruka, ali to su poruke koje ostaju zauvek nepročitane - iskrena je bila ona.

Kaja je potom otkrila i jedan od najlepših gestova koje je njen suprug priredio za nju.

- Najlepšu stvar koju je uradio za mene, a da je poslednje, bilo je kada sam otputovala u Rim. Poslao mi je 501 ružu u hotelsku sobu koja me je sačekala. Taj dan nam je bila godišnjica - rekla je pevačica.

Govoreći o sitnicama koje njenog partnera čine srećnim, Kaja je istakla da najviše voli kada mu priprema doručak, ali i da ga je teško iznenaditi.

- On najviše voli kada mu spremim doručak. Njega ne može ništa da iznenadi. Poklonila mu u oktobru gitaru - zaključila je ona.

"Bila sam prevarena"

Kaja se prisetila i prethodnih odnosa i priznala da je bila prevarena u prošlosti. Kaže da više ne gleda u telefon partnera jer se tada opekla.

- Ne, ja sam nekoliko puta u životu proverila telefon partnera. Bila sam jako mlada i neiskusna i jako sam se opekla. Rekla sam tada: "Nikada više". Prvo, to je narušavanje privatnosti. Drugo, uvek ćeš da nađeš neku budalaštinu koju možeš da protumačiš na pogrešan način. Treće, ne treba ni da znam ono što ne osećam. Brzo sve izađe na videlo bez čačkanja - istakla je Kaja i dodala:

- Jesam bila prevarena, u tim mladim godinama. Reagovala sam impulsivno kao i svako u dvadesetim godinama, svašta sam radila.

Detaljnije u prilogu.

04:48 Kaja izjava Izvor: Kurir

Skandal na aerodrom

Podsetimo, Kaja je nedavno doživela neprijatnu situaciju na aerodromu kada je po nju došao suprug Miloš Čujović, koji osim što nije želeo da izađe iz automobila i pozdravi se sa njom, nije hteo ni da joj otvori vrata već se sve vreme skrivao od novinara i fotoreportera.

Naime, Miloš Čujević je stavio kapuljaču i sve vreme okretao glavu kako ga fotografi ne bi slikali, te nije želeo ni da izađe iz automobila kako bi pozdravio suprugu, ali ni da joj otvori vrata.

Prvi put se udala sa 19 godina

1/7 Vidi galeriju Kaja ostojić i Miloš Čujović Foto: Printsceen/Instagram

Ipak, njihov brak se brzo okončao, a jednom prilikom govorila je o detaljima njihovog braka.

"Kada sam saznala da sam trudna nisam bila uplašena, iako sam bila mlada. Nije ni Nikola. Bili smo u fazonu: to je tako, mi se volimo, zadržaćemo dete i venčaćemo se jer nam je lepo. Moji su imali velika očekivanja, pa im je vest da sam trudna bila šokantna. Bili su i protiv moje veze sa Nikolom. Povredila sam ih svojim postupcima, bili su baš ljuti na mene, ali sada ih razumem. I ja bih sada bila ljuta na svoju ćerku da mi tako nešto priredi", ispričala je jednom prilikom pevačica za "Hit Informer".

Međutim, uprkos protivljenju roditelja, Kaja i Nikola su se venčali. Najpre u crkvi, a potom su sklopili i građanski brak i organizovali veliko svadbeno slavlje.