Slušaj vest

Pevačica Emina Jahović poznata je i po svom negovanom izgledu, ali i odličnoj liniji koju godinama održava. Ona redovno trenira, a sada je pokazala šta jede za doručak.

Njen obrok sve ukupno košta oko 400 dinara, a na tanjiru su se našla jaja, masline, paradajz i krastavac.

Foto: Printscreen

48 sati bez hrane

Kako bi očuvala mladolik izgled i detoksikovala organizam, Emina redovno primenjuje autofagiju, režim ishrane koji podrazumeva periode posta. Pevačica je svojevremeno iznenadila javnost priznanjem da zbog izgleda povremeno ide na veoma rigorozan režim, pa tako jednom mesečno ne unosi hranu čak 48 sati.

Ona je o tom režimu ishrane često obaveštavala pratioce na mrežama, pa je tako jednom prilikom podelila trenutke u kojima odbrojava sate do sledećeg obroka.

- Tačno 20 sati bez hrane. Idemo - pisala je Emina ranije uz nagoveštaj da tako planira još 28 sati.

1/6 Vidi galeriju Emina Jahović u kući ima teretanu Foto: Printscreen/Instagram

Ona je objasnila da taj način gladovanja primenjuje, u tom momentu, već neko vreme.

Osim što pazi da se ne prejeda, njena figura je, takođe, rezultat i fizičke aktivnosti. Jahovićka svakodnevno vežba, a podsetimo, u sklopu svog doma u Istanbulu, ima ličnu teretanu.

Pogledajte šta je govorila ranije: