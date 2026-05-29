Mina Naumović, koja sa Ognjenom Amidžićem ima sina i ćerku podelila citat o muško - ženskim odnosima i apelovala na majke kako da vaspitavaju ćerke.

Mina ima dvoje dece, sina Peruna i ćerku Lolu koju želi da nauči da bude nezavisna.

– Učite svoje ćerke finansijskoj nezavisnosti, kako bi u životnom partneru tražile saputnika, a ne nekoga ko će ih izdržavati. I učite svoje sinove samostalnosti u svakodnevnom životu, kako bi u partnerki tražili voljenu osobu, a ne nekoga ko će im voditi domaćinstvo - glasio je citat koji je Mina podelila na svom Instagramu citat i izazvala mnoštvo reakcija, a većina žena ju je podržala i istakla da deli isto mišljenje.

"Želeo sam ćerku"

Inače, Ognjen iz prvog braka ima sina, a nakon što je i sa Minom dobio naslednika priznao je da je priželjkivao i ćerkicu.

- Ja sam oduvek i hteo devojčicu. Ali šta mi planiramo, to sve dođe u svoje vreme i sve se namesti. Devojčice su bolje za porodicu, one su snaga i sidro, šta mi muškarca, mi mozga nemamo. Gledam po svojoj sestri i sada Mini, gledam kako se održavaju ti porodični odnosi... - rekao je Ognjen nedavno i dodao: