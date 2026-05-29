"UČITE ĆERKE DA TRAŽE SAPUTNIKA, NE NEKOG KO ĆE IH IZDRŽAVATI" Žena Ognjena Amidžića poslala jasnu poruku, žene odmah reagovale
Mina Naumović, koja sa Ognjenom Amidžićem ima sina i ćerku podelila citat o muško - ženskim odnosima i apelovala na majke kako da vaspitavaju ćerke.
Mina ima dvoje dece, sina Peruna i ćerku Lolu koju želi da nauči da bude nezavisna.
– Učite svoje ćerke finansijskoj nezavisnosti, kako bi u životnom partneru tražile saputnika, a ne nekoga ko će ih izdržavati. I učite svoje sinove samostalnosti u svakodnevnom životu, kako bi u partnerki tražili voljenu osobu, a ne nekoga ko će im voditi domaćinstvo - glasio je citat koji je Mina podelila na svom Instagramu citat i izazvala mnoštvo reakcija, a većina žena ju je podržala i istakla da deli isto mišljenje.
"Želeo sam ćerku"
Inače, Ognjen iz prvog braka ima sina, a nakon što je i sa Minom dobio naslednika priznao je da je priželjkivao i ćerkicu.
- Ja sam oduvek i hteo devojčicu. Ali šta mi planiramo, to sve dođe u svoje vreme i sve se namesti. Devojčice su bolje za porodicu, one su snaga i sidro, šta mi muškarca, mi mozga nemamo. Gledam po svojoj sestri i sada Mini, gledam kako se održavaju ti porodični odnosi... - rekao je Ognjen nedavno i dodao:
- Ma ja sam šala, komika. Mina je generalno luđa od mene. Ona je fantastična i rekao sam joj to čim smo se upoznali. Meni je prezabavno sa njom. Šta inače da radim sa ženom ako mi nije zabavna? Mnogi ljudi se ne promene u braku, ili se promene u ružnijem smislu. Na mene to utiče baš lepo, gura me napred i daje mi neku odgovornost. Matija je stalno sa nama, mi smo jedna velika zabavna porodica.