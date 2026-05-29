Slušaj vest

Influenserka Anđela Đorđević (26), koja sa svojom porodicom živi u Francuskoj, očekuje svoje drugo dete nedugo nakon prvog porođaja. Ona i njen suprug su sada rešili i da krste sina Konstantnina.

Anđela koja je u poodmakloj trudnoći blistala na krštenju naslednika, koji je bio veoma mirna beba tokom svete ceremonije krštenja. Mališan je inače kao poklon dobio i šajkaču, kao i opanke u znak poštovanja tradicije.

1/5 Vidi galeriju Anađela Đorđević Foto: Printscreen/Instagram

Romantično otkrivanje pola na plaži

Anđela se prvi put porodila 9. septembra 2025. godine, kada je na svet donela sina kom su dali ime Konstantin. Ovo ime je latinskog porekla i nosi moćno značenje osobe koja je „stalna, istrajna i postojana”. Par je na plaži organizovao otkrivanje pola drugog deteta, gde su poneli dva buketa ruža – plavi i roze. Dok je Anđela žmurila, njen suprug je proverio papirić sa polom bebe. Kada je influenserka otvorila oči, suprug je u rukama držao plavi buket, čime su potvrdili da ponovo čekaju dečaka.

1/6 Vidi galeriju Anđela Đorđević čeka sina Foto: Screenshot

Mala razlika u godinama

Anđela je lepe vesti sa svojim pratiocima podelila putem svog Jutjub kanala, gde je objasnila da su za trudnoću saznali još početkom decembra, u trenutku kada je njihov sin Konstantin imao samo tri meseca.

Govoreći o drugoj trudnoći i svojim osećanjima, Anđela je dala sledeće izjave:

- Ljudi, ja sam ponovo trudna. Ne znam šta da kažem, verujem da vas je sve ova informacija iznenadila. I nas je kad smo saznali, donekle. Mi ovo znamo još od početka decembra, moj stomak se dosta vidi.

1/5 Vidi galeriju Jutjuberka i influenserka Anđela Đorđević podelila je prelepe vesti sa svojim pratiocima - ona i njen suprug Aleksa očekuju bebu Foto: printscreen YT