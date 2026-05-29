Slušaj vest

Bivša manekenka i misica Viktorija Rađa (45) gostovala je u podkastu Dorijana Klarića "Ajmo iskreno" i dotakla se trača kojeg se rado seti i danas, a kružio je još pre 15 godina.

Naime, šuškalo se kako su njen suprugDino Rađa (55) i pevač Petar Grašo (46) više od prijatelja, i to baš u trenutku kad su misica i košarkaš čekali drugo dete.

- Suludi su ti tračevi. I ovo s Dinom i Petrom kad je izašlo, rekla sam, ja bih tome ko je izmislio taj trač došla i poljubila mu ruku jer nam je toliko uveselio život. To kako se mi zezamo s tim, to je genijalno - priznala je uz smeh te dodala kako ih je nedavno uhvatila.

Foto: Instagram Ps

- Završila na psihijatriji, završila sam u bolnici i rodila zbog šoka, a tad sam nosila drugo dete, Niku. Stvarno sam bila trudna tad i došao je taj trač do nas i ja sam stvarno rodila zbog Petra Graše Niku 27. februara, zaista sam se porodila.

Zaista je Petar Grašo kriv što sam se tad porodila jer smo se toliko rugali, on se toliko zezao da sam se ja smejala i meni je pukao vodenjak od smeha - ispričala je Viktorija u podkastu "Ajmo iskreno", Dorijana Klarića, u kojemu se osvrnula na sveprisutni trač.

1/9 Vidi galeriju Dino Rađa Foto: Printscreen Instagram, Starsport©, Goran Mehkek / imago stock&people / Profimedia



Takođe, njen ginekolog tada joj je i potvrdio kako joj je vodenjak pukao baš od smeha. U Petrovoj bolnici dva dana nakon porođaja, kaže, stajala je na prozoru i gledala fotoreportere.

- A u isto vreme u Splitu ispred psihijatrije drugi fotoreporteri su čekali kad ću izaći! - ispričala je Viktorija.

Viktorija je 1995. postala mis Dalmacije, a iste te godine upoznala je Dina u jednom poznatom zagrebačkom restoranu. Venčali su se 2001. godine na brodu u jednom zalivu kod Korčule, a zajedno imaju sinove Roka i Niku. Osim toga, Dino iz braka s košarkašicom Željanom ima još i sina Duju.