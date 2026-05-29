Anđela i Adam Adaktar godinama su u srećnom braku, a iz najveće ljubavi dobili su četvoro dece.

Adam je poznat po kontroverznim izjavama, a njegovo ponašanje često izaziva pažnju javnosti.

"Mog Adama volim više od dece"

Nedavno je izjavio da svoju suprugu voli više od dece, što je izazvalo razne reakcije. Sada je Anđela dala svoj sud o njihovoj ljubavi i priznala "koga voli više".

- Pošto je Adam dirktno povezan sa nekim mojim smislom postojanja, definitivno da. Da nema njega ne bi bilo ni dece takva kakva jesu, tako da, mog Adama volim više od dece - rekla je Anđela za Hype, dok se Adaktar nadovezao:

"Više volim stariju decu nego mlađu"

- Nisu ljudi mene baš razumeli na najbolji način. Kako rastu deca tako raste i ljubav, ta ljubav se stiče. Ne možeš da voliš nekoga samo zato što je tvoj, nego se ta emocija razvija. Evo sad mogu da kažem da više volim stariju decu nego mlađu, ali sve to vremenom dolati na svoje.

"Sve vreme sam plakao"

Adam Adaktar poznat je po svom načinu života i kontroveznim stavovima, a nedavno je otkrio da je samo četri puta u životu bio tužan.

Adam je priznao i da je prolio reku suza.

- Jednom prilikom kada sam bio tužan... Reći ću, samo četiri puta u životu sam bio jako tužan... Taj jedan put kad sam bio tužan, otišao sam u svoj automobil i vozio sam se Beogradom koji je u tom trenutku bio prazan. Vozio sam se Novim mostom i sve vreme plakao. U jednom trenutku sam se okrenuo oko sebe, u tom trenutku sam bio u maseratiju i rekao sam sebi: "Dobro, realno mi je teško, ali mnogo bi mi bilo teže da sam u jugu" - govorio je Adam za "Hot date by Ena" i dodao:

- Kunem se životom, u tom momentu, koliko je meni emocionalno bilo teško sam sa sobom, pa još da sam u jugu... Brate, stvarno bi mi bilo teško! (smeh) Tako da mi je stvarno bilo malo lakše zbog maseratija.