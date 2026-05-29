Slušaj vest

Pevačica Emina Jahović poznata je po svom negovanom izgledu i vitkoj liniji koju godinama održava zahvaljujući disciplini u ishrani i redovnom treningu. Sada je pokazala i šta najčešće jede za doručak, a njen obrok privukao je veliku pažnju javnosti.

Na tanjiru su se našli jednostavni sastojci - jaja, masline, paradajz i krastavac, a ceo obrok košta oko 400 dinara.

Pored uravnotežene ishrane, Emina već duže vreme praktikuje i autofagiju, režim ishrane koji podrazumeva periode posta. Pevačica je ranije otkrila da povremeno primenjuje i stroži režim, tokom kojeg čak 48 sati ne unosi hranu.

Emina Jahović Foto: Printscreen

O tome je i sama govorila na društvenim mrežama, gde je delila trenutke tokom posta i odbrojavala sate do sledećeg obroka.

- Tačno 20 sati bez hrane. Idemo - pisala je Emina ranije uz nagoveštaj da tako planira još 28 sati.

Kako je objasnila, ovaj način ishrane primenjuje već duže vreme, uz disciplinovan pristup.