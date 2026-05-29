Slušaj vest

Pevačica Emina Jahović poznata je po svom negovanom izgledu i vitkoj liniji koju godinama održava zahvaljujući disciplini u ishrani i redovnom treningu. Sada je pokazala i šta najčešće jede za doručak, a njen obrok privukao je veliku pažnju javnosti.

Na tanjiru su se našli jednostavni sastojci - jaja, masline, paradajz i krastavac, a ceo obrok košta oko 400 dinara.

Pored uravnotežene ishrane, Emina već duže vreme praktikuje i autofagiju, režim ishrane koji podrazumeva periode posta. Pevačica je ranije otkrila da povremeno primenjuje i stroži režim, tokom kojeg čak 48 sati ne unosi hranu.

Emina Jahović
Emina Jahović Foto: Printscreen

O tome je i sama govorila na društvenim mrežama, gde je delila trenutke tokom posta i odbrojavala sate do sledećeg obroka.

- Tačno 20 sati bez hrane. Idemo - pisala je Emina ranije uz nagoveštaj da tako planira još 28 sati.

Kako je objasnila, ovaj način ishrane primenjuje već duže vreme, uz disciplinovan pristup.

Osim ishrane, važan deo njenog izgleda je i fizička aktivnost. Emina svakodnevno trenira, a u svom domu u Istanbulu ima i privatnu teretanu koju redovno koristi.

Ne propustiteStars"20 SATI SAM BEZ HRANE" Pevačica se izgladnjuje da bi održala liniju, važi za jednu od najzgodnijih, a evo šta jede: Ovaj doručak je samo 400 dinara
Emina Jahović
Stars"NIJE STRAŠNO..." Emina Jahović iskreno o snimanju vrelih scena sa Nućijem: Evo kako je došlo do saradnje sa reperom
WhatsApp Image 2026-05-19 at 21.27.06.jpeg
Stars"NJEN RAD DOSTA KOŠTA" Nući otkrio koliko je iskeširao za duet sa Eminom Jahović: Bio sam spreman da...
WhatsApp Image 2026-05-19 at 19.12.17.jpeg
StarsPATI ZA MOĆNIKOM KOJI JE UMRO U MUKAMA, A ĆERKU JE UDALA ZA BOGATOG ŠEIKA! Priznanje pevačice: Oteli su mi firmu nakon smrti muža, duguju mi 120 MILIONA...
amig-show-03052022-0174.jpg