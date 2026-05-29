"20 SATI BEZ HRANE!" Pevačica otkrila kako održava liniju, pokazala šta jede za doručak sve košta 400 dinara!
Pevačica Emina Jahović poznata je po svom negovanom izgledu i vitkoj liniji koju godinama održava zahvaljujući disciplini u ishrani i redovnom treningu. Sada je pokazala i šta najčešće jede za doručak, a njen obrok privukao je veliku pažnju javnosti.
Na tanjiru su se našli jednostavni sastojci - jaja, masline, paradajz i krastavac, a ceo obrok košta oko 400 dinara.
Pored uravnotežene ishrane, Emina već duže vreme praktikuje i autofagiju, režim ishrane koji podrazumeva periode posta. Pevačica je ranije otkrila da povremeno primenjuje i stroži režim, tokom kojeg čak 48 sati ne unosi hranu.
O tome je i sama govorila na društvenim mrežama, gde je delila trenutke tokom posta i odbrojavala sate do sledećeg obroka.
- Tačno 20 sati bez hrane. Idemo - pisala je Emina ranije uz nagoveštaj da tako planira još 28 sati.
Kako je objasnila, ovaj način ishrane primenjuje već duže vreme, uz disciplinovan pristup.
Osim ishrane, važan deo njenog izgleda je i fizička aktivnost. Emina svakodnevno trenira, a u svom domu u Istanbulu ima i privatnu teretanu koju redovno koristi.