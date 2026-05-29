Dragica Zlatić rodom je sa sela, što je nekada za nju predstavljalo sramotu.

Vremenom pevačica je postala ponosna na sve što je bila nekada, te neretko govori o detinjstvu i životu van grada.

"Zbog koze legla u koprive"

Pevačica je nedavno otkrila detalje detinjstva koje nikada neće zaboraviti.

- Ja peti-šesti razred, blam te da živiš, a kamoli da te vidi neko sa kozom. Šetam kozu i vidim drugare iz škole, krenuli na kupanje i da me ne bi videli i zezali, ja vidim neke koprive i legnem dok nisu prošli - govorila je je Dragica koja je od ovog skrivanja dobila plikove i lečila se čak dve nedelje:

- Sada bih uzela pet koza i dovela ovde u studio, jer znam da to nije sramota, ali kad si mali te stvari ne razumeš – istakla je pevačica i dodala da ne voli lažne moraliste i foliranje pred kamerama.

- Kao da niko od njih nikad nije probao pasulj ili poparu, kako da ne! Odrasli na sušiju, ma važi. To su lažne vrednosti - zaključila je Dragica za "Grand".

Pevala 15 sati bez pauze

- Imala sam par situacija gde se radilo po petnaest sati i to mi je bilo najteže. Nažalost, bilo je tu svačega u smislu kako su oni izdržali da budu budni i raspoloženi petnaest sati. Koristili su otvoreno narkotike preda mnom - izjavila je pevačica i dodala:

- Bilo mi je teško da gledam to, ali i da ih trpim takve kakvi su. To je strašno za svakog normalnog čoveka, ja lično ne pijem ni alkohol, jednostavno mi ne prija. Posle toga bude kao da ću da umrem, da ga lakše podnosim mislim da bih se lešila - rekla je Dragica Zlatić.

- Petnaest sati sam pevala bez prestanka, nisam imala ni jednu pauzu. Kada se to konačno završilo, u nekih osam, devet sati ujutru niko od nas nije znao ni gde se nalazi. Seli smo i toliko smo bili iscrpljeni i jadno smo se osećali, a nismo mogli da prekinemo jer se radi o specifičnim ljudima. Hvala Bogu nisam imala mnogo takvih situacija, retko mi se to dešava. Moram da priznam da mi je sve teže kako sam starija - rekla je Dragica za "Grand".