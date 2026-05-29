Pevačica Branka Sovrlić već skoro četiri decenije uživa u skladnom braku sa suprugom Sadikom Pašićem, a u javnosti s ponosom nosi titulu najbogatije pevačice na estradi. Njen suprug je milioner, a bogatstvo ovog para ogleda se u luksuznoj vili u Sarajevu, porodičnom restoranu, kao i dva stana u Beogradu. Zanimljivo je da pevačica beogradske nekretnine drži prazne i ne planira da ih izdaje, navodeći da joj je dovoljno "da ima para za kafu".

Iako je stekla ogromnu popularnost na prostorima bivše Jugoslavije, Branka je oduvek isticala da joj je porodica ispred karijere. Govoreći o svom dugovečnom braku, pevačica je izjavila.

- U braku sam skoro 40 godina. Smatram da brak treba čuvati i biti tamo gde ti je suprug. Putovala sam mnogo, bilo je teško, ali sam u zenitu popularnosti izabrala porodicu. Vremenom se ispostavilo da su pesme koje sam tada snimila postale mega hitovi.

Međutim, iako imaju izuzetno skladan odnos i ne manjka im ničega, njen suprug ipak ima jednu zamerku. Branka otkriva da se ta zamerka odnosi na njen nedostatak želje za većim estradnim probojem.

- Trudim se i danas da snimim poneki singl i da izbacim nešto novo, ali mi često zamera što nisam ambicioznija i progresivnija.

Ona dodaje da se na sceni nikada nije laktala za mesto.

- Kada me neko pozove, ja dođem i otpevam. Nikada se nisam nametala, ali sam srećna što sam ostala ono što jesam.

"Jako sam staložena"

Osim muzike, pevačica je veoma posvećena privatnom biznisu, tačnije restoranu koji poseduju u Sarajevu. Iako imaju profesionalno osoblje, Branka voli da preuzme ulogu domaćice:

„Jako sam staložena i mirna, imam razumevanja za svakoga. Imamo kuvarice, teletinu ispod sača, stekove, jagnjetinu, a ponekad i sama kuvam kada sam kod kuće i poželim nešto što nema u restoranu”.

Ne krije da živi na visokoj nozi

Kada je reč o finansijama, pevačica ne krije da živi na visokoj nozi i da novca ima na pretek. Za praznični šoping odabrala je Tursku, a na pitanje o prodaji stare garderobe jasno odgovara:

„Ja volim da bude svečan stajling za ovu godinu, kako dolikuje. Teško je odabrati autfit, ja volim da sve bude naj. Zato sam otputovala u Istanbul i šopingovala za praznike. Nisam nikad razmišljala o prodaji svih stvari, dovoljno je što mi kaplje sa svih strana”.