Godinama se iza reflektora, koncerata i milionskih pregleda odvija mračna borba o kojoj se na estradi retko govori javno. Prema tvrdnjama dobro upućenih izvora, pojedini pevači našli su se u kandžama ljudi koji su im najpre obećavali uspeh i zaradu, a potom ih, navodno, ucenama, pretnjama i astronomskim otkupninama držali u svojevrsnom ropstvu.

Kako pevači postaju mete

Prema navodima sagovornika upoznatih sa ovim slučajevima, sve počinje naizgled primamljivom ponudom. Pojedinci ulažu veliki novac u pesme, spotove, marketing i promociju izvođača, a zauzvrat traže procenat od nastupa i digitalnih prihoda.

Na početku saradnje obećavaju veliki broj tezgi, nastupe širom regiona i dijaspore, kao i visoke honorare. Međutim, kada pevači počnu da vraćaju uloženi novac, uslovi se navodno menjaju, a zarada izvođača postaje sve manja.

Izvori tvrde da mnogi tek tada shvate da su upali u zamku iz koje nije lako izaći.

Sloboda koja košta stotine hiljada evra

Prema tvrdnjama sagovornika, pojedini pevači uspeli su da prekinu saradnju tek nakon što su platili ogromne sume novca.

Među njima se pominje i Andreana Čekić, koja je, navodno, raskid saradnje platila čak 200.000 evra. Kako tvrdi izvor, taj iznos je isplaćen u više rata, nakon čega je pevačica nastavila karijeru bez daljih obaveza.

Slična priča vezuje se i za Anu Nikolić. Prema istim navodima, ona je vrlo brzo zaključila da joj takav poslovni aranžman ne odgovara, pa je saradnja okončana uz zahtev za isplatu više od 400.000 evra. Dug je, kako se tvrdi, na kraju izmirio njen brat, koji je takođe bio potpisnik ugovora.

Senidah i Maja Berović prošle kroz pakao

Sagovornik Kurira tvrdi da je druga grupa ljudi povezana sa estradom bila daleko brutalnija u metodama pritiska.

Kao jedan od najpoznatijih primera navodi se Senidah, za koju su ranije postojale informacije da je bila meta ozbiljnih pretnji. Prema tvrdnjama izvora, tokom sukoba sa ljudima sa kojima više nije želela da sarađuje došlo je do više incidenata, uključujući napade na njen tim i imovinu.

Navodno je za prekid saradnje morala da izdvoji čak pola miliona evra.

Slične probleme, prema istim tvrdnjama, imala je i Maja Berović. Izvor navodi da su ona i njen suprug bili izloženi pretnjama nakon što nisu želeli da prihvate finansijske uslove za raskid saradnje. Ubrzo su usledili incidenti koji su ih, kako se tvrdi, primorali da pronađu način da se oslobode daljih problema.

Sistem iz kojeg nema izlaza

Sagovornici objašnjavaju da se suština problema krije u modelu poslovanja koji na prvi pogled deluje legitimno.

Na primer, ukoliko neko uloži 300.000 evra u karijeru izvođača, očekuje se da taj novac bude vraćen kroz procenat od nastupa i drugih prihoda. Problem nastaje kada pevač poželi da raskine saradnju.

Tada se, prema tvrdnjama izvora, ne obračunava preostali dug, već se traži isplata kompletnog iznosa koji je navodno uložen, bez obzira na to koliko je već vraćeno kroz godine rada.

– Umesto da vrate ostatak duga, od njih se traži puna suma. Upravo zbog toga mnogi smatraju da je reč o klasičnom reketiranju prerušnom u poslovni odnos – tvrdi sagovornik.

Ćutnja zbog straha

Iako se godinama spekuliše o vezama kriminalnih grupa i pojedinih ljudi sa estrade, većina pevača nikada javno nije govorila o svojim iskustvima. Razlog je, prema rečima upućenih, jednostavan – strah.

Mnogi smatraju da bi javno iznošenje detalja moglo da ih dovede u još veću opasnost, zbog čega brojni slučajevi ostaju iza zatvorenih vrata, daleko od očiju javnosti.

Niko od pomenutih aktera nije želeo da komentariše navode o navodnim problemima sa ljudima koji se dovode u vezu sa estradnim podzemljem.