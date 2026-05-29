Slušaj vest

Roman Leljak, slovenačko-hrvatski istraživač i publicista, načelnik opštine Radenci, govorio je o planiranom nastupu mladog pevača Jakova Jozinovića u Radencima, koji je na kraju ipak nije dogovoren, a navodno zbog honorara koji je tražen.

Kako je ispričao Leljak, načelnik opštine Radenci, u okviru letnjeg programa u ovom slovenačkom turističkom mestu planirani su brojni koncerti poznatih izvođača, među kojima su i "Klapa Intrade", Dražena Zečića i "Hrvatske ruže", a u razmatranju je bio i nastup Jozinovića.

Međutim, do dogovora nije došlo, jer je, prema njegovim rečima, menadžment hrvatskog pevača za nastup navodno zatražio honorar od čak 35.000 evra.

1/7 Vidi galeriju Jakov Jozinović Foto: Damir Dervišagić

- Jakov Jozinović je popularan u Sloveniji, mlađi naraštaj ga stvarno prati. Mi imamo u opštini Radenci jedan turistički grad i u sedmom mesecu imamo dosta tih koncerata. Ove godine nam dolazi muzička grupa "Klapa Intrade", Dražen Zečić, "Hrvatske ruže", i bilo je predloga da dođe i Jakov Jozinović. Sve te nastupe plaća grad, i njemu bi platio, ali on je tražio od nas 35.000 evra za nastup, što se meni činilo visoko, jer je to isti honorar koji je tražila Severina prošle godine. Tražio je još jedan dodatak - da javno objavimo da je pevao besplatno. Zašto? Njegova menadžerka je to objasnila zato što on ide po tim koncertima gde mnogo zaradi, a tih 35.000 evra je veoma malo za njega, te da ne bi pokvario svoj finansijski rejting.

Roman Leljak Foto: Printscreen YouTube

Tražio 35.000 evra?

- Na takve odgovore sam javno i jasno rekao da kao gradonačelnik to neću prihvatiti, meni se čini da je 35.000 evra ogroman novac za jednog mladog izvođača, a i još to da lažem svoje meštane nema šanse. Lepo sam se zahvalio, poželeo sam mu lepu karijeru i nadam se da će ubrzo doći k sebi, da će poštovati okolinu u kojoj živi, običaje, jako je on mlad, nije doživeo, ali kad ga dobrovoljci iz Domovinskog rata nešto zamole, mislim da nema neko ko bi to smeo odbiti i dostojanstveno reći: "Ne". Ako su svi ostali to uradili, zašto on ne bi... - tvrdi Leljak.

- On je tražio 35.000 evra kako ne bi spuštao svoj rejting i da se još pročuje kako je to bilo besplatno. Na taj način je Vas terao da učinite kriminalno delo? - pitao ga je voditelj.

- O tom delu nisam ni razmišljao, ipak bi bio ugovor. Ja zbog etičkih, kukturnih i dostojanstvenih razloga nisam to napravio. Njemu lično sam napisao da mu želim sreću u muzici, da uspe u Hrvatskoj, ali na taj način sigurno neće uspeti. To neće imati nekih velikih rezultata, niti će ostati dugo - tvrdi Leljak u podkastu Velebit.

1/5 Vidi galeriju Jakov Jozinović Foto: Simone Di Luca/Simone Di Luca

Oglasila se menadžerka

Nakon što su se pojavile ove tvrdnje, kontaktirali smo Jakova Jozinovića kako bi dao komentar na navode iznesene u javnosti. On na pozive nije odgovarao, ali jeste njegova menadžerka Mija Milovčić.

Ona je istakla da ovi navodi nisu istiniti.