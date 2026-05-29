"ONA I VIKTOR SU ODMAH DOŠLI NOŽEM" Komšije Lepe Brene progovorile i otkrile kako se porodica Živojinović ponaša van kamera
Pevačica Lepa Brena i njen suprug Slobodan Boba Živojinović žive na Bežanijskoj kosi u luksuznoj vili, gde su tokom godina stvorili mirno porodično okruženje i stekli reputaciju omiljenih komšija.
Prema rečima ljudi iz njihovog kraja, Brena i Boba važe za srdačne i jednostavne ljude, a komšije često ističu da su uvek ljubazni i spremni da pomognu kada god zatreba.
Jedna komšinica opisala je situaciju kada se u kraju aktivirao bezbednosni alarm, pa je došlo do uzbune i panike.
- Sjajan odnos imamo sa Brenom. Često dolazi kod nas na kafu, pričamo, smejemo se. Normalna je i prirodna žena. Dobra je, vidi se da nas voli sve. Idemo i mi kod nje. Ljubazno nas uvek primi u kuću. I na kafu, i na razne proslave, kako da ne! Pomažemo se, takođe! Jednom se kod nas aktivirao alarm, ona i Viktor su odmah došli sa nožem. Mislili su da neko hoće da nam obije kuću. Super su, stvarno.
Recept za dugoročnu ljubav
Naime, ona je jednom prilikom za Story.hr otkrila tajnu duge ljubavi koji već godinama neguje sa Bobom Živojinovićem. Njih dvoje su pre stupanja u brak, četiri godine bili u vezi. Tako je ona tada objasnila šta je neophodno za uspeh u dvoje.
- Boba i ja smo se upoznali pre 35 godina i sve to vreme jedno drugome smo dom, sigurno mesto na koje možemo doći onakvi kakvi smo i na kom nas niko ne preispituje. Ljubav je veća kada se deli, brinite jedni o drugima, verujte sebi da biste verovali i drugima, poštujte se i interesujte se jedni za druge. Svaki dan - iskrena je.