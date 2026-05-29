Marija Ramadanovski stigla je na grob svog oca Džeja Ramadanovskog sa ćerkicom i majkom Nadom, na Novo groblje. One su izašle na dan njegovog rođendana. 

Mariji je za oko zapala poruka koju je našla na grobu i to od Grobara, koju je uzela i pročitala.  Njena majka Nada je predložila da bace, na šta se Marija samo prekrstila i spustila poruku na grob. 

- Ne, Bože me oprosti - uzviknula je Marija.

One su zatim pročitale i poruku od tajanstvene Željke koja je ostavljena grobu, a malena unuka je sve vreme ponavljala reč "deda".

Neda se u jednom trenutku osamila kod groba i zapalila cigaretu.

Džej Ramadanovski se nosio sa svim nedaćama

Misteriozna poruka

Naime, danas, kad bi proslavio 61. rodjendan da je živ, na njegovom grobu donet je buket.

 -Dragi moje Džej, srećan ti rođendan, zauvek nedostaješ! Tvoja Željka - napisano je na poruci.

Ovaj buket ostavljen je dan pre njegovog zvaničnog rodjendana, što je danas, 29. maja.

