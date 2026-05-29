MARIJA RAMADANOVSKI S MAJKOM STIGLA NA DŽEJEV GROB: Burno reagovala kada je videla poruku tajanstvene Željke: Bože ne daj!
Marija Ramadanovski stigla je na grob svog oca Džeja Ramadanovskog sa ćerkicom i majkom Nadom, na Novo groblje. One su izašle na dan njegovog rođendana.
Mariji je za oko zapala poruka koju je našla na grobu i to od Grobara, koju je uzela i pročitala. Njena majka Nada je predložila da bace, na šta se Marija samo prekrstila i spustila poruku na grob.
- Ne, Bože me oprosti - uzviknula je Marija.
One su zatim pročitale i poruku od tajanstvene Željke koja je ostavljena grobu, a malena unuka je sve vreme ponavljala reč "deda".
Neda se u jednom trenutku osamila kod groba i zapalila cigaretu.
Misteriozna poruka
Naime, danas, kad bi proslavio 61. rodjendan da je živ, na njegovom grobu donet je buket.
-Dragi moje Džej, srećan ti rođendan, zauvek nedostaješ! Tvoja Željka - napisano je na poruci.
Ovaj buket ostavljen je dan pre njegovog zvaničnog rodjendana, što je danas, 29. maja.
kurir.rs/telegraf.rs