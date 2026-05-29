Vlasnik Pink televizije, Željko Mitrović, nedavno je gostovao u jutarnjem programu „Novo jutro“, gde je govorio o promenama koje planira da sprovede unutar svoje medijske kuće, ali i o otkazima koji su uručeni pojedinim zaposlenima.

Željko Mitrović dao otkaze na Pinku

Mitrović je naveo da mu je cilj da unapredi produktivnost i uvede pravedniji sistem rada, zbog čega su neki radnici već obavešteni da više neće biti deo kompanije, dok će oni koji se posebno istaknu svojim trudom i rezultatima biti dodatno nagrađeni.

Govoreći o uslovima rada i finansijama, Željko Mitrović javno je otkrio kolika su primanja zaposlenih u njegovoj medijskoj kući.

- Trenutno je prosečna plata 125.000 - rekao je on tada kratko.

Mitrović je najavio promene kada je reč o zaposlenima, koje bi, kako kaže, trebalo da doprinesu većoj produktivnosti i pravednijem sistemu rada.

- Dešava se da podjednako tretiramo ljude koji ginu i rade, kao i one koji se ne pojavljuju na poslu. Treba da bude više pravde vidljivo. Moramo nagraditi one koji rade i ulažu u sebe, a više od pola tih, recimo 100 ljudi već su obavešteni o tome da su dobili otkaz - rekao je Mitrović.

Javno pohvalio zaposlene

Podsetimo, Željko Mitrović je nedavno ponovo govorio o zaposlenima u svojoj kompaniji, pa je nakon otkaza koje je uručio pojedinim radnicima, javno pohvalio jednog od zaposlenih i nagradio ga sa dve koverte zbog rezultata koje postiže.

- Mnogo me nervira ovaj Lemax, a verovatno ću da raspustim i komisiju za odabir mima meseca! Nije normalno da od 11 meseci Lemax dobije 10 puta prvu nagradu! - napisao je Željko Mitrović i dodelio mu dve koverte, a onda se obratio i komisiji.

- Držim koverte, ali ne znam ko me više nervira, da li komisija koja dodeljuje ove nagrade za mim meseca, ili Lemax koji, em me drnda, em moram da mu uručujem nagradu. Čak je osvojio koliko ja razumem od 11 meseci koji su prošli, 10 čak. Što je neki problem, ili sa mnom, ili sa Lemaxom ili sa komisijom, svakako ću utvrditi, ali svejedno protokolarno moram da čestitam - rekao je Mitrović.