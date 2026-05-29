Branka Nevistić godinama uživa u ljubavi sa biznismenom Branislavom Grujićem pored kojeg ima život kao iz bajke.

Bivša voditeljka ne krije da je pronašla čoveka svog života, a danas je u njigovom domu poseban dan.

Godišnjica

Naime, danas bračni par slavi 12 godina braka.

Branka i Branislav su u samom početku krili ljubav od očiju javnosti, a onda su sudbonosno "da" izgovorili na intimnoj ceremoniji u Veneciji.

Bivša voditelka nedavno uhvaćena u javosti kada je došla na koncert Jakova Jozinovića. Uživala je sa ćerkom Miroslava Miškovića, Ivanom Mišković. Zajedno su bile na kocnertu mlade muzičke zvezde koja u poslednje vreme obara sve rekorde.

Ko je Brankin milioner?

Podsetimo, ona se 2014. godine u Italiji udala za bogatog biznismena, Branislava Grujića, kojem je ovo treći brak, dok je Branka u četrdesetim prvi put izgovorila sudbonosno ''da''.

Branka Nevistić sa suprugom kod Željka Joksimovića

Branka i Branislav prvi put su se zabavljali 2010. godine, godinu dana kasnije su se rastali, ali su se 2012. pomirili. Intimno venčanje održano je 2014. u Veneciji, a prisustvovalo je svega tridesetak zvanica.

- Budući da su vezu skrivali daleko od očiju javnosti, Branka i Bane su odlučili da se venčaju u inostranstvu kako bi izbegli paparace i prisustvo medija. Njena želja je bila da to bude Venecija, pošto su već nekoliko puta bili tamo. Ona je angažovala poznatu italijansku agenciju za organizovanje svadbi, a svečana ceremonija održaće se u jednom od najluksuznijih hotela u tom romantičnom gradu. Na venčanju će biti oko 30 zvanica, njihovih prijatelja i članova porodica, a koliko znam među poznatim svatovima naći će se voditeljka Maja Žeželj, kao i glumac Dragan Bjelogrlić, koji će doći sa suprugom Majom - ispričao je tada izvor za "Alo".

Živi u luks vili

Branislav je predsednik jedne građevinske kompanije iz Ženeve, koja posluje i u Srbiji, Rusiji, Švajcarskoj, Italiji i Belgiji. Pored toga, među vlasnicima je još pet preduzeća.

Branka Nevistić Grujić

Voditeljka je na venčanju uzela prezime svog supruga. Oni danas zajedno uživaju u prelepoj vili sa pogledom na Dunav.

- Branislav je sreća moga života, moj princ na belom konju, muškarac kojeg sam oduvek sanjala, ljubav mog života i čovek s kojim želim da ostarim - rekla je za "Story" Branka jednom prilikom.