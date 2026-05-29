Mlada muzička zvezda, Iva Grujin, ne usporava tempo. Iva je proteklih dana uspešno završila snimanje spota za svoju treću po redu pesmu pod nazivom "Indigo" – a sudeći po kadrovima sa seta, publiku očekuje pravi vizuelno-muzički spektakl.

Foto: Preentscreen

Da put do savršenog hita nije lak, dokazuje i činjenica da je snimanje ovog spota trajalo neverovatnih 17 sati bez prestanka!

Ono što će posebno obradovati njene fanove jeste podatak da nećemo morati dugo da čekamo na premijeru. Pesma i spot "Indigo" izlaze neposredno pre zvaničnog starta ovogodišnjeg Karavan Youth Festa, koji se otvara 13. juna u Staroj Pazovi.

Premijera pesme u Staroj Pazovi biće samo uvertira za ono što sledi. Iva Grujin se priprema za ozbiljan maraton, jer je tokom predstojećih meseci očekuje velika letnja turneja od čak 12 gradova širom zemlje, a sve u okviru Karavan Youth Festa.

Na "Youth Festu" osvojila publiku

Podsetimo, Iva je svoje prve ozbiljne korake i simpatije publike osvojila na "Youth Festu". Koliko je bitno za jednog mladog izvođača da ima takvu vrstu vetra u leđa pre nego što stane na crtu iskusnim kolegama objasnila je Iva.

- Smatram da mi je bila odskočna daska, jer sam stekla veće iskustvo. Ne u smislu nastupanja već sam ove godine dala sebi prostora, jer smo skoro svakog vikenda nastupali, da isprobam nešto novo i da se oprobam u drugačijim žanrovima. Prve godine kada sam nastupala na festu išla sam na “sigurno”, dok sam ove godine imala priliku da isprobam i neke nove žanrove, pogotovo jer smo imali mnogo nastupa. Sada znam šta mi više pristaje, a šta ne bih ponovila.