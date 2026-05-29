Bivši učesnik Filip Car, jedan je od najspominjanijih bivših zadrugara trenutno u "Eliti 9", a njegova nekadašnja devojka Maja Marinković ima ozbiljnih problema u novoj vezi sa Asminom Durdžićem upravo zbog Cara.

Foto: Petar Aleksić, Nenad Kostić

Kako su sinoć ponovo nastali novi problemi, kada je Stanija Dobrojević otkrila da je Maja i minulog leta proganjala Filipa, sada se on oglasio i sve potvrdio.

- Što se tiče poziva, naravno da je prošlo leto pokušavala na sve načine stupiti sa mnom u kontakt, otkad sam je se rešio, ona je preko svih živih pokušavala da dođe do mene. To je javna tajna, da ona pokušava na sve načine da dođe do mene. Nadam se da ovog puta, po izlasku neće pokušavati, da će shvatiti da treba da me ostavi na miru rekao je Car.

Maja je opsednuta njime

Filip je istakao da je Maja opsednuta njim, ali se nada da će napokon, nakon izlaska iz "Elite 9", prestati da ga proganja i pokušava da se pomiri s njim.

- Ovo ti je njena manipulacija: "Ja ga ne spominjem, ja ga ne vređam", do pre par dana je vređala mene, moju familiju i sve žive kad god bi čula da sam sa nekom devojkom u nekoj kombinaciji. Želi da se vadi na to da me nije vređala i da me zove kad izađe napolje. Misli da ćemo sve u krug, a ne da su joj kod mene zatvorena vrata, nego i prozori i brava stavljena i katanac na to. Ona je žena koja je totalno beskrupulozna. Kad bih joj pobio pola familije, ona bi i dalje sa mnom htela da bude. Ona je tako navikla, njoj je to normalno, ja idem do određene granice, a sa njom sam sve svoje granice prešao, ali postoji kad kažem kraj i kad me više ne interesuje. Mene ona u tom dubokom, ljubavnom smislu nikad nije ni interesovala, više neka sigurna kombinacija i avantura u nekim mojim lošim i pijanim stanjima, ništa se ona tu ne razlikuje od mnoštvo žena za kombinacije. Žena je ona koju kući dovedeš, koju šetaš kroz grad, koju javno priznaš kao devojku, a ja sam se sa njom samo ozbiljno blesavio, a te avanture su me koštale, lažnih optužbi, policije, sudova, tovarenja po medijima i godinama razvlačenja. Ili ćemo te razvlačiti, ili ćeš biti naš. Da baba dinar da uđe u kolo, a kredit digne da izađe iz kola, j***ga, nažalost - rekao je Filip Car za Pink.rs.

Asmin isprozivao Maju

Obezbeđenje je imalo pune ruke posla zbog novog, neviđenog haosa koji je izbio između Maje Marinković i Asmina Durdžića u Zadruzi 9 Eliti, a teške uvrede i pretnje odzvanjale su imanjem. U sukob su umešali i Staniju Dobrojević.

– Kome ti skačeš na mozak? Smrade smrdljivi – urlao je Asmin, na šta mu je Maja žestoko zapretila:

– Uništiću ti život zbog ovih reči, rekla je Maja u Zadruzi 9 Eliti.

Okršaj se tu nije zaustavio, već je Asmin krenuo da udara na Majin moral i higijenu, nazvavši je "prolaznicom".

– Ti si uništena i spaljena devojka. Gadiš mi se. Povraća mi se. Tvoj krevet mi se gadi, smrdi. Ko si ti meni u životu? Samo jedna prolaznica – rekao je Asmin bez dlake na jeziku.

Kada je Maja zatražila da joj se izvini za ove reči, Asmin je u svađu uvukao i njenu, ali i svoju porodicu, pomenuvši usput bivše partnere.