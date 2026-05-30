U vremenu kada ljudi jedva nose kese iz prodavnice bez pauze i uzdaha, jedan muzičar svakodnevno dokazuje da su upornost, ljubav prema muzici i jaka leđa sasvim dovoljni da se pomere granice mogućeg.

Reč je o Borku Radivojeviću, čoveku koji se ne razdvaja od svoje harmonike.

Ne odvaja se od instrumenta

Muzika na prvom mestu

Gde god da se pojavi Borko, prvo se primeti harmonika. Tek onda, negde iza ogromnih mehova i kaiševa, pojavi se i njegov osmeh. Svi koji ga poznaju već godinama tvrde da je njegova harmonika posebna po svemu: po zvuku, po veličini, ali najviše po tome što izgleda kao da je pravljena za trojicu harmonikaša, a ne za jednog momka, koji je nosi s neverovatnim ponosom.

Upravo smo ga sreli kad je išao na promociju koncerta Ćane Mitrović. Nismo mogli a da ne zabeležimo kadrove. Jasno je bilo da Radivojević svoju harmoniku ne ispušta iz ruku. Nosi je na svadbe, veselja, probe, slave, pa čak i na kratka okupljanja, gde "neće svirati dugo". Međutim, ono što kod njega nikad nije kratko jeste put od auta do sale.

Reklo bi se da harmonika ima toliku težinu da bi mogla da posluži kao sprava za vežbanje. Na jednom veselju sportista je pokušao da je podigne jednom rukom, ali je odustao i rekao da će ipak ostati pri tegovima. Ali Borku ništa nije teško kad je muzika u pitanju. On svoju harmoniku nosi ponosno, kao da je najveće blago koje poseduje. Nema veze što je i veća i teža od njega samog. Njegovi prijatelji često se šale da Borko i harmonika imaju poseban odnos. Kažu da on nju čuva bolje nego telefon, a da harmonika verovatno zna više narodnih pesama nego cela kafana zajedno. I zaista, gde god da se pojavi, umetnik i njegova ogromna harmonika ostavljaju utisak. Jer nije mala stvar nositi instrument tog gabarita. Ali za Borka to nije teret, to je ponos, ljubav i životni stil.