Nakon trenutka o kojem se mesecima pričalo širom regiona, Jala Brat i Buba Corelli ovog leta vraćaju se na Ušće, ali ovoga puta u okviru ekskluzivnog #MW Special Day #0, pod okriljem platforme Music Week Concerts - Više od tri sata koncertnog spektakla za beogradsku publiku

Njihovo prošlogodišnje pojavljivanje pred publikom ostalo je jedan od najkomentarisanijih trenutaka – iznenadni izlazak na binu izazvao je potpuni delirijum i eksploziju reakcija na društvenim mrežama. Ovog puta, umesto kratkog gostovanja, 25. juna publiku očekuje kompletan, višečasovni koncertni show, a popularni dvojac stiže u jeku ogromnog uspeha turneje GOAT Tour i novog albuma „GODZILLA“, čije su pesme u rekordnom roku osvojile evropske trending liste i ušle u globalnih TOP 20 na platformi Genius.

Ovaj vanserijski uspeh ima duboke korene u Vogošći kraj Sarajeva, gde su dvojica kreativaca, oslonjeni isključivo na sopstvene ideje, rad i talenat, počeli da grade muzičku imperiju koja danas diktira pravila regionalnog šou-biznisa. Kao apsolutni pioniri modernog zvuka, Jala Brat i Buba Corelli već celu deceniju drže monopol na pažnju publike, a njihov uticaj je odavno probio granice Balkana. Oni su jedini izvođači sa ovih prostora koji su proveli istorijskih 18 nedelja na prvom mestu prestižne Billboard top-liste. Sa konstantnom bazom od preko 5 miliona mesečnih slušalaca na striming platformama, ovaj dvojac sa lakoćom puni najveće evropske dvorane i arene. Njihov status globalnih ambasadora našeg zvuka potvrđuju i saradnje sa vodećim svetskim i evropskim imenima kao što su Raf Camora, Rick Ross, GIMS i Tory Lanez, čime su dokazali da njihova muzika ne poznaje granice.