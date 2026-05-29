JALA BRAT & BUBA CORELLI NAPOKON U SRBIJI! Nastupaju na specijalnom NULTOM danu Belgrade Music Week 26
Nakon trenutka o kojem se mesecima pričalo širom regiona, Jala Brat i Buba Corelli ovog leta vraćaju se na Ušće, ali ovoga puta u okviru ekskluzivnog #MW Special Day #0, pod okriljem platforme Music Week Concerts - Više od tri sata koncertnog spektakla za beogradsku publiku
Njihovo prošlogodišnje pojavljivanje pred publikom ostalo je jedan od najkomentarisanijih trenutaka – iznenadni izlazak na binu izazvao je potpuni delirijum i eksploziju reakcija na društvenim mrežama. Ovog puta, umesto kratkog gostovanja, 25. juna publiku očekuje kompletan, višečasovni koncertni show, a popularni dvojac stiže u jeku ogromnog uspeha turneje GOAT Tour i novog albuma „GODZILLA“, čije su pesme u rekordnom roku osvojile evropske trending liste i ušle u globalnih TOP 20 na platformi Genius.
Ovaj vanserijski uspeh ima duboke korene u Vogošći kraj Sarajeva, gde su dvojica kreativaca, oslonjeni isključivo na sopstvene ideje, rad i talenat, počeli da grade muzičku imperiju koja danas diktira pravila regionalnog šou-biznisa. Kao apsolutni pioniri modernog zvuka, Jala Brat i Buba Corelli već celu deceniju drže monopol na pažnju publike, a njihov uticaj je odavno probio granice Balkana. Oni su jedini izvođači sa ovih prostora koji su proveli istorijskih 18 nedelja na prvom mestu prestižne Billboard top-liste. Sa konstantnom bazom od preko 5 miliona mesečnih slušalaca na striming platformama, ovaj dvojac sa lakoćom puni najveće evropske dvorane i arene. Njihov status globalnih ambasadora našeg zvuka potvrđuju i saradnje sa vodećim svetskim i evropskim imenima kao što su Raf Camora, Rick Ross, GIMS i Tory Lanez, čime su dokazali da njihova muzika ne poznaje granice.
Upravo zbog toga, 25. jun na Ušću biće noć za pamćenje. SKYMUSIC za ovaj poseban dan priprema svetsku produkciju koja će na najbolji način ispratiti prepoznatljivu, eksplozivnu energiju i vanserijsku atmosferu koju Jala i Buba donose sa sobom.
Zabava na Ušću nakon specijalne nulte večeri se nastavlja u punom ritmu, jer je Belgrade Music Week 26 zakazan za period od 25. do 28. juna. Festivalski program kroz tri dana donosi najjači presek aktuelne scene i nastupe zvezda koje publika obožava. Među hedlajnerima koji će zapaliti MW26 scenu nalaze se Teodora, Devito, Rasta, popularni dvojac Rimski i Corona, Elena, 2Soma, Gazda Paja i brojni drugi gosti iznenađenja koji obećavaju nezaboravan vikend u prestonici.
