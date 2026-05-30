Iako su godine prošle od emitovanja jednog od najgledanijih rijalitija na Balkanu, mnoge anegdote iz tog perioda i danas izazivaju smeh kod publike. Posebno one koje su vezane za pokojnog Ekrema Jevrića, čoveka koji je svojim spontanim reakcijama i iskrenošću ostavio neizbrisiv trag u domaćem šoubiznisu.

Narodna muzička zvezda Aleksandar Aca Ilić sada se prisetio jednog trenutka iz rijalitija Farma koji ga i danas nasmeje kad god ga se seti. Kako kaže, upravo je ta situacija najbolje pokazivala koliko je Ekrem bio prirodan, dobronameran i potpuno drugačiji od svih ostalih učesnika.

Ekrem Jevrić ostao zapamćen

U vreme kada su kamere rijalitija beležile svaki pokret učesnika, život na imanju nije bio nimalo lak. Više desetina ljudi boravilo je zajedno u istoj prostoriji, bez mnogo privatnosti, uz stalnu buku, razgovore i napetost koja je vladala među takmičarima.

Istaknuti umetnik se u razgovoru za Kurir prisetio jedne noći koja mu je ostala urezana u sećanje.

"Spavamo mi, mada tesko mi je san dolazio na oči jer smo svi spavali u istoj prostoriji,a nas je bilo 30 i jedno veče kad me uhvatio san ni sam ne znam kojim čudom Ekrem dolazi do mog kreveta i budi me. To je bilo petnaest dana otkako smo na Farmi. Kaže "Aco, Aco, ja mislim da oni nas snimaju." Koliko mi je bilo smesno. On, tek posle pretnaest dana to komentarise. Šta će bio je pošten i dobar čovek“

Ova anegdota odmah je izazvala smeh kod ljudi kojima je pevač prepričavao. Mnogi smatraju da upravo takve situacije najbolje opisuju Jevrića čoveka koji nije glumio pred kamerama i koji je u rijaliti ušao potpuno nepripremljen za svet televizije i popularnosti. Njegova spontanost bila je ono što su gledaoci najviše voleli. Dok su drugi pažljivo birali reči i razmišljali kako izgledaju pred kamerama, Ekrem je govorio ono što misli, često potpuno nesvestan koliko će njegove izjave postati legendarne.

Aca Ilić nije zaboravio saborca iz rijalitija

Upravo zato je scena koju prepričava Ilić mnogima toliko simpatična. Dok su svi odavno prihvatili činjenicu da ih kamere prate danonoćno, Ekrem je tek posle dve nedelje boravka na imanju ozbiljno prišao prijatelju usred noći kako bi mu saopštio veliko „otkriće“.Oni koji su pratili dobro se sećaju da je Ekrem često delovao zbunjeno pravilima rijalitija, ali upravo ga je ta iskrenost izdvajala od ostalih učesnika. Nije imao strategiju, nije kalkulisao i nije pokušavao da bude ono što nije.

Mnogi danas tvrde da se takvi učesnici više ne pojavljuju u rijaliti programima.

Aca Ilić kaže da pokojnog Ekrema pamti upravo kao dobrog i poštenog čoveka, nekoga ko je svojim ponašanjem unosio vedrinu čak i u napete trenutke na imanju. Iako su učesnici često bili iscrpljeni životom pred kamerama, Ekremove reakcije uspevale su da nasmeju celu kuću.

Tokom godina emitovanja Farme dogodilo se mnogo sukoba, drama i skandala, ali publika se i danas najradije priseća upravo ovakvih trenutaka spontanih, iskrenih i ljudskih.