"U FINOJ I OPUŠTENOJ VEZI SAM" Pevač se tri puta razvodio, a sada šokirao priznanjem o novoj ljubavi: "Hvala Bogu da je tako"
Pevač Predrag Anđelković stekao je velike simpatije publike u poslednjoj sezoni muzičkog takmičenja "Nikad nije kasno" gde je sve osvojio svojim glasom. Pevač se razvodio tri puta, a kako kaže sada je je srećno zaljubljen.
Iako mu laska što je dogurao daleko u takmičenju "Nikad nije kasno", tvrdi da mu pobeda nikada nije bila glavni motiv.
– Navikao sam se ovde, odomaćio. Ja ovo doživljavam kao druženje, narod me podržava, to mi je najvažnije i ja dajem tu moju emociju– kaže Predrag i dodaje:
– Nisam razmišljao dokle ću da stignem ali sam verovao u sebe. Želeo sam da pevam emotivne pesme i ne želim da menjam to. Odabrao sam da idem emocijom i svojim vokalom.
Nakon tri razvoda, Anđelković je u prethodnoj emisiji priznao da se ponovo zaljubio.
– Hvala Bogu da sam se zaljubio. Čovek nije rođen da živi sam. To je jedna fina, opuštena vezica– kaže takmičar koji je otkrio čime ga je osvojila njegova lepša polovina:
– Svim i svačim. Baš onako jedan kompletić– kaže Predrag.
U takmičenju sve priznao
Život je za njega imao drugačije planove, pa je tako na sceni otkrio da je njegovo srce potpuno neočekivano ponovo osvojeno.
Ovo neočekivano priznanje podelio je sa svima u studiju, obrativši se direktno Žiki Jakšiću:
- Ajde da kažem Žiki, zaljubio sam se po četvrti put. Do sad su sve bile neke preporuke, a sad sam je sam našao, bila je uporna – rekao je Peđa.
Svoje emocije preneo je i na muziku, otpevavši numeru „Svirajte mi vi tiho, tiše“, kojom je dodatno raznežio atmosferu u studiju. Žiri nije ostao imun na njegov nastup, pa su se nizale pohvale sa svih strana.