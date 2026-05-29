Slušaj vest

Pevačica Goca Božinovska godinama važi za osobu koja vodi računa o svom izgledu, ali i otvoreno govori o estetskim korekcijamakojima se povremeno podvrgavala.

Ipak, kako je ispričala, jedno iskustvo sa botoksom ostavilo je neprijatne posledice, zbog kojih je, kako kaže, čak razmišljala da potpuno odustane od takvih tretmana.

"Zbog botoksa mi je pao kapak"

Problem se, prema njenim rečima, pojavio kada joj je nakon intervencije došlo do spuštanja kapka na jednom oku, što je značajno promenilo njen izgled.

O ovom lošem iskustvu od pre nekoliko godina Goca je iskreno govorila u emisiji "Magazin In", ističući da se dugo plašila novih intervencija:

1/7 Vidi galeriju Goca Božinovska Foto: Kurir, Printscreen/Instagram, Dragan Kadić

- To se desilo pre četiri godine. Zbog botoksa mi je pao kapak. Tada sam rekla ''nikada više'', ali kad nađeš pravog doktora, promeniš mišljenje. Nisam ništa radila godinu dana, meni moj doktor kaže sada: "Goco, dođi", ali ja ne bih da preterujem.

Posledice neuspešnog tretmana bile su toliko vidljive da ih nije bilo moguće sakriti ni pred kamerama.

Pevačica se prisetila trenutka kada je shvatila da joj se izgled lica promenio.

- Imala sam problem s botoksom. Primetila sam promene na licu u vreme kad sam snimala jednu emisiju na RTS jer sam izgledala kao plastična lutka. Nisam žena koja se zateže putem tih varijanti do neprepoznatljivosti i nemam previše iskustva s takvim intervencijama, ali za ovo se videlo da nešto nije kako treba.

Goca je za domaće medije detaljnije objasnila kako je njeno telo loše odreagovalo na tretman.

- Mislim da mi telo nije dobro reagovalo na botoks i izgledala sam kao pokvarena lutka. Rekla mi je posle žena kod koje sam bila da moje telo jednostavno tako reaguje i da je potrebno vreme da se sve smiri i slegne. Posle toga botoks nisam stavljala. Mislim da sam ja samo za kreme i te varijante. Svi su primetili da nešto nije u redu, a posle je bilo kasno, ne može botoks da se izvadi kad se stavi, može samo da ispari. Jesam ja izgledala mlađe, ali izobličeno i nekako ukočeno. Otad nisam više stavljala i sad sam skeptična, pa ni drugima ne preporučujem. Svaka čast pevačicama koje se non-stop botoksiraju, ja više ne smem.

Vila u Surčinu od 700.000 evra

Goca i dan danas živi u kući gde je bila sa Šijanom, a njen dom je jedan od najluksuznijih.

Nameštaj u zlatnoj boji, stilski enterijer sa klasičnim elementima, pažljivo birani detalji koji odaju utisak luksuza i udobnosti. Sve u kući odiše toplinom i dugogodišnjom pažnjom, a svaki kutak svedoči o decenijama provedenim sa porodicom.

1/15 Vidi galeriju Goca Božinovska Foto: Kurir, Printscreen, FOTO KURIR

Dodatni ugođaj pruža prostrano dvorište, u kojem se nalazi i bazen – prava mala oaza mira. Ono što ovu kuću čini posebnom za Gocu jeste činjenica da se u nju uselila kada se udala, a upravo od tada počinje i njena najlepša životna priča.

– Nikad, ali nikad ne bih napustila ovaj dom. Deca dolaze i odlaze, ali ja ostajem ovde. Ovo je moje mesto. Što bi rekla moja ujna: 'U toj kući ćeš biti dok te snaja ne izbaci.' E, tad bih možda spakovala kofere i otišla – naravno, samo da mom Mirku bude lepo – govorila je svojevremeno Božinovska.