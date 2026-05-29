Koncert „Južni vetar festival“, koji će 27. juna biti održan na Tašmajdanu u Beogradu, već sada pomera granice domaće muzičke scene i postaje događaj o kojem priča ceo region. Kraj je čekanju publike koja decenijama želi da na jednom mestu čuje najveće hitove epohe, a koliki je značaj ovog spektakla veliki govori i činjenica da je upravo zbog ovog koncerta Marta Savić odlučila da prekine pauzu dugu 17 godina i ponovo stane pred publiku kako bi otpevala pesme koje su obeležile jednu eru.

Vest da se Marta vraća na scenu posle skoro dve decenije izazvala je emocije širom Balkana. Njeno ime za mnoge nije samo simbol muzike, već uspomena na mladost, ljubavi, slavlja...

Marta Savić je tokom devedesetih godina uz kultni „Južni vetar“ doživela najveći uspon u karijeri i postala jedna od najvoljenijih pevačica tog vremena. Hitovi poput „Duj, duj“, „Grešnica“ i „Držala me tvoja ljubav“ odavno su prevazišli status običnih pesama i postali himne generacije koja ih i danas peva istom emocijom.

Vidi galeriju Veliki povratak Marte Savić Foto: Luka Belaćević

Upravo zato njen izlazak na scenu Tašmajdana neće biti samo nastup, već trenutak koji će spojiti uspomene, nostalgiju i emociju publike koja je nikada nije zaboravila. Posle godina provedenih daleko od reflektora i javnog života, Marta se vraća upravo tamo gde je publika najviše želela da je vidi — među pesmama i ljudima koji su je učinili muzičkom zvezdom.

Mnogi smatraju da nije slučajno što je za svoj veliki povratak izabrala baš „Južni vetar festival“. Pokret „Južni vetar“ nije bio samo muzički pravac, već fenomen koji je promenio domaću scenu i ostavio neizbrisiv trag u narodnoj muzici. Generacije su odrastale uz te pesme, a izvođači koji su činili „Južni vetar“ postali su simbol jednog vremena koje publika i danas pamti sa posebnom emocijom. Kako navode bliski saradnici, Marta je iz poštovanja prema publici i ljudima koji su joj promenili život pristala da bude deo ovog spektakla. Time je još jednom pokazala koliko ceni Miodraga Ilića, jednog od osnivača „Južnog vetra“, ali i publiku koja je njene pesme sačuvala svih ovih godina.

„Dragi ljudi, vidimo se 27. juna na Tašmajdanu. Voli vas i ljubi vaša Marta Savić“, kratko je poručila pevačica, a upravo te reči bile su dovoljne da društvene mreže preplave komentari emocija, nostalgije i oduševljenja.

Interesovanje za koncert raste iz dana u dan, a mnogi već sada veruju da će 27. jun ostati upamćen kao veče za istoriju — veče kada će se na jednom mestu okupiti legende „Južnog vetra“, publika svih generacija i emocije koje ni vreme nije uspelo da izbriše.

Već dosad je potvrđeno da će publici pevati Dragana Mirković, Mile Kitić, Kemal Malovčić, Srećko Šušić, Medo Sakić, Anica Milenković, Bane Vasić, njima se pridružila Marta Savić, dok organizatori najavljuju da spisak nije konačan i da će objaviti još brojne velike zevzde različitih generacija koji će 27. juna pevati na Tašmajdanu.

Ili fizički na mestima: Blagajna Beogradske Arene, Blagajna Dom Omladine, Blagajna Sava Centra, kao i na više od 1000 prodajnih mesta „Moj kiosk“.

Call centar: 066 88 88 383

