Voditeljka Lea Kiš uživa u skladnom braku sa Momčilom Jokićem, a njihova ljubavna priča i način na koji su se upoznali i dalje intrigiraju javnost.

Lea Kiš već više od tri decenije uživa u skladnom braku sa Momčilom Jokićem, nekadašnjim sportskim novinarom i književnikom, koji danas radi kao profesor na jednom privatnom fakultetu.

Njihova ljubavna priča od samog početka ličila je na filmski scenario, budući da su se upoznali sasvim slučajno - u liftu zgrade "Politike".

Iako su se tek tada prvi put sreli, između njih su odmah planule emocije, pa su već nakon samo sedam dana veze odlučili da izgovore sudbonosno "da".

Lea je svojevremeno govorila o tome šta ju je prvo privuklo kod supruga, ali i zbog čega je njihova ljubav opstala toliko dugo. Kako je priznala, Momčilo ju je na prvi pogled osvojio fizičkim izgledom, harizmom i smislom za humor.

- Bio je izuzetno zgodan i duhovit muškarac sa manirima - istakla je voditeljka koja uskoro postaje baka.

Ipak, kako kaže, ono što ju je zauvek zadržalo kraj njega jesu njegova inteligencija, obrazovanje i način razmišljanja.

Lea svog supruga opisuje kao produhovljenog intelektualca, čoveka širokih interesovanja i velikog znanja, zbog čega ga svakim danom još više ceni.

Voditeljka često ume i da se našali na račun njegove pedantnosti, koju povezuje sa tim što je u horoskopu Devica, ali naglašava da upravo tu osobinu smatra jednom od njegovih najvećih vrlina.

Skoro udala ćerku

Podsetimo, ćerka voditeljke Lee Kiš, Sara Mia Jokić nedavno je stala na ludi kamen, i to posle mesec i po dana veze.

Lea je sada prvi put progovorila o ćerkinom venčanju i istakla da jedva čeka i unučiće.

- Radujem se što se ostvarila kao supruga, udala se letos, jedva čekam da se ostvari kao majka, a ja kao baka – rekla je Lea.

Ona se tom prilikom dotakla i ćerkine karijere.

- Sara je dete koja je odrasla na televiziji, ja volim da se našalim da je i u stomaku bila na malom ekranu. Televizija je njena druga kuća. Ona je završila režiju, diplomirani je reditelj, ali krenula je putem novinarstva i voditeljstva, talenat i gen, to se prenosi tako da sam veoma ponosna. Radujem se njenom uspehu - smatra Lea.