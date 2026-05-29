Već neko vreme, pevačica Marina Visković uživa u ljubavi sa milionerom kog krije od očiju javnosti, ali pojedini detalji o njemu su već poznati. Međutim, pevačica nastoji da svoju privatnost sačuva.

Pored toga, njoj je zdrav stil života važan, pa tako redovno trenira, a deo atmosfere sa treninga podelila je na društvenim mrežama.

Snimak zbog kog su mnogima pale vilice

Na snimku se jasno vidi da joj je ocrtan svaki mišić što govori u prilog dugogodišnjem vežbanju. Nosila je top i šorts, a njena pozitivna energija osećala se i preko snimka.

Pogledajte kako je izgledala:

Marina Visković pokazala kako trenira Izvor: Instagram/marina_viskovic_official

Dok je dizala tegove, ona se preznojavala, a ovim snimkom je ponovo potvrdila da je definitivno jedna od najzgodnijih žena na domaćoj javnoj sceni.

"Mesečno troši 3.000 evra minimum"

Pevačica je svojevremeno privukla veliku pažnju javnosti tokom gostovanja u emisiji "Amidži Šou". Zbog njene izjave, društvene mreže su brujale.

Marina je tada otkrila da mesečno troši nekoliko hiljada evra.

Ovako je tada izgledala:

Foto: Printscreen/Ami G show

- Koji je minimum novca sa kojim možeš da raspolažeš? Oko 3.000 evra - pitao ju je Ognjen.

- Evo sad razmišljam... Minimum... Moram da budem skromna. Hajde neka bude 3.000, lepo si procenio, zaista ima ulaganja. Ja sam isticala da ne znam sa finansijama, nikad ne znam koliko trošim, ali par hiljada mesečno, sigurno - rekla je ona.

"Udala bih se za milionera"

Pevačica je naslutila svoju sreću kada je u nekom momentu ranije priznala da želi bogatog muškarca pored sebe. Kasnije se ispostavilo da je jedan takav i ušetao u njen život.

- Udala bih se za nekog milionera, koji nikada nije kući, lakirala nokte, spremačicama držala predavanja o slaganju odeće po boji, išla na pool dance, maltretirala konobare koji nisu preljubazni kada me vide - napisala je ona, a potom otkrila da se ipak šali:

- Šalim se naravno, ja sam umetnička duša cela tako da bilo šta što ima veze sa tim i psihologija naravno je moja ljubav - objasnila je.

Ko je Marinin milioner?

Iako identitet bogatog partnera pevačice nije poznat, ona je jednom prilikom otkrila pojedinosti - da li je oženjen, gde živi i da li bi se zbog njega preselila u drugu državu.

Tom prilikom, otkrila je i da li će biti venčanja.

Na pitanje da li konačno staje na ludi kamen i kada je svadba, pevačica je rekla:

- Ljubav ima veliki udeo u tome kako se osećam i kako izgledam. Imam najboljeg mogućeg momka na svetu. Bilo je potrebno da se sretnemo u pravo vreme na pravom mestu. Svadbe ne volim inače, ali verovatno će se desiti to sudbonosno ''da''. Svadba se desiti neće. Ja ne volim taj vid zabave, a ni moj momak. Možda bude žurka tim povodom. Ljubav je tu, prelepo mi je - rekla je Marina Visković.

Na pitanje da li je istina da se seli iz zemlje, odgovorila je:

- Ne. Veoma često putujem, u Dubaji idem redovno, volim da menjam lokacije.

Na sledeće pitanje, da li je njen momak naš čovek koji živi u inostranstvu, kao i da li je oženjen, ona je rekla:

- Saznaćete to. Ne. Nije oženjen - zaključila je ona tada.

Nosi sat od 20.000 evra

Ona je nedavno sa svojim pratiocima na Instagramu podelila svoje fotografije iz Dubaija, gde njen momak i živi. Kako su mnogi komentarisali, sat koji je tada nosila na ruci ima vrednost od oko 20.000 evra.

Pogledajte kako izgleda njen sat:

Ispod objave, mnogi su bili saglasni da ona ovde, kako kažu, "sija jače od Dubaija".

