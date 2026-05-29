Sestre Rodić važe za prave lepotice, a jedna od njih, Nataša, privukla je veliku pažnju javnosti nakon Bogdanine udaje za Veljka Ražnatovića.

Nekon toga je i Bojana stala na ludi kamen sa Mirkom Šijanom, dok Nataša čuva identitet svog partnera.

Međutim, sada je sa svojim pratiocima podelila kako drži svog dečka za ruku.

Izgleda da se ona vodi rečenicom "Drži svoju vezu tajnom, ali ne i činjenicu da si u vezi", budući da jasno stavlja do znanja da je zauzeta, ali lik njenog izabranika nije poznat javnosti.

Veza o kojoj se zna

Nije prvi put da Nataša ne želi da eksponira svoj emotivni odnos. Doduše, ono što je poznato jeste da je u nekom periodu života bila u vezi sa Matijom Bojovićem iz Crne Gore, ali nakon kraha ljubavi, retko je na te teme govorila u javnosti.

Matija je u Podgorici radio kao šef obezbeđenja. Njegovi roditelji su vrlo uticajni i cenjeni u tom gradu, i majka i otac zaposleni su u jednom ministarstvu.

Bojović je često odlazio u Ameriku, gde ima mnogo prijatelja, a upravo tamo - u Majamiju, upoznao je Natašu preko zajedničkih prijatelja. On je jedno vreme živeo tamo i bavio se običnim poslovima. Njihov susret dogodio se 2017. godine, kad su i otpočeli vezu, ali su je prekidali nekoliko puta.

Kako se pričalo, dok su bili zajedno Nataša je njega uključila u porodični biznis proizvodnje piletine, čime se Rodići bave već godinama. Poznato je da imaju farmu pilića u Titelu i da robu prodaju širom zemlje.

Uzevši u obzir sinoćnu proslavu, njena nova misteriozna ljubav je krunisana prstenom. U to ime, ona se i našalila.

- Bolje da si prst u kaktus stavio, nego u taj prsten - pisalo je na crno-beloj torti.

Ona je u jednom lokalu u prestonici slavila rođendan i veridbu. Partnera je dugo krila od očiju javnosti, a sinoć je uživala sa njim i prijateljima. Svojim izgledom je privukla dodatnu pažnju, a na sebi je nosila belu mini haljinu sa dubokim dekolteom, dok je natpis na torti iznenadio sve prisutne.

Na snimcima koje je objavljivala na Instagram, njen negovani izgled bio je u prvom planu. Iako je dosta detalja podelila sa ljudima na društvenim mrežama, sakrila je identitet svog partnera odlučivši da to zadrži za sebe. Međutim, tokom večeri je u jednom trenutku zabeleženo kako drži za ruku svog izabranika.

Rodićka je, takođe, ovom lepom prilikom, uslikala i tortu, a na taj način je otkrila da osim rođendana, par slavi i veridbu. Neobična poruka posvećena njenom izabraniku je mnoge slatko nasmejala.

